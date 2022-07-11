Три знаки зодіаку опиняться сьогодні у вихорі подій — стрімких та непередбачуваних: гороскоп на 11 липня 2022 року

Понеділок, 11 липня, хоча за китайським гороскопом і не належить до «сильних дат» місяця, все ж таки вважається сприятливим днем для того, щоб продовжити або навіть остаточно завершити всі розпочаті справи.

День вдалий для будь-якої професійної діяльності. Але особливо вдалим обіцяє стати для всіх, хто пов'язаний з сільським господарством та торгівлею.

Крім того, це сприятливий день для подорожей та для романтичних стосунків. Сьогодні, якщо ви у сварці зі своєю «другою половинкою», найкращий час для примирення.

Але не на всіх знаків зодіаку чекає спокійна ідилічна картинка. Особливо клопітким та напруженим день сьогодні буде для Овнів, Львів та Скорпіонів, передає «Слова Фрази».

Овну цілий день доведеться розриватися між домом та роботою, намагаючись залагодити сімейні справи та професійні проблеми. Перенапруження може негативно позначитися на самопочутті.

Для Тельця звичайний день. Однак можливі несподіване вирішення старих проблем, підвищення чи грошовий прибуток.

На Близнюків чекає сприятливий день для нових ділових знайомств, які допоможуть надалі. Не виключено, що у Близнюків з'явиться впливовий покровитель.

Раку варто запланувати відповідальніші як особисті, так і суспільні справи на другу половину дня, це принесе вам мир та відновлення рівноваги.



Лева поглине колообіг подій. Потрібно зайнятися вирішенням творчих завдань, впорядкуванням свого будинку, квартири.



У Діви сімейні проблеми знову вийдуть на перший план й вимагатимуть значних витрат. Потрібно сприймати це як належне.



У Терезів ймовірні стабільні та міцні зв'язки з партнерами та членами сім'ї.



На Скорпіона чекає на активний день. Всі події розвиватимуться швидко та непередбачено. Матеріальне становище відчутно погіршуватиметься через непередбачені витрати. Імовірні підступи недоброзичливців та заздрісників.



Для Стрільців бізнесменів сприятливий день. Не виключені вигідні ділові пропозиції. Зірки рекомендують рішуче братися за всі запропоновані справи та не втрачати можливості досягти успіху.

Козорога очікують то розчарування у власних силах, то сплеск самовпевненості та емоційності. Загалом цей день буде забарвлений у неприємні кольори.



У Водолія зросте інтерес до подій політичного життя, засобів масової інформації. Рекомендується зберігати спокій й не перестаратися, оскільки можливі захворювання на нервовому ґрунті.

Рибам потрібно правильно оцінювати те, що відбувається. Не варто розраховувати на беззаперечний успіх у фінансових питаннях.

Нагадаємо, українська астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на липень 2022 року для всіх знаків зодіаку.

Фото Pixabay

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