Перестаньте поливати моркву — вона виросте великою та солодкою

Як відомо, щоб отримати добрий урожай моркви, овоч потрібно правильно підгодувати та не забувати поливати. Проте з приводу поливу не варто переборщувати.

Досвідчені дачники нагадують, що в перший місяць ґрунт на грядках з морквою не повинен пересихати. Ґрунт потрібно раз на 5−7 днів промочувати на глибину, що відповідає довжині коренеплоду.

Поливати краще рідше, але рясно, глибоко просочуючи землю водою. Якщо поливати часто, але слабо, у коренеплоду з'явиться безліч додаткових коренів і морква почне розгалужуватися.

Щоб зберегти вологу в ґрунті, потрібно замульчувати грядки з морквою свіжоскошеною травою, соломою або торфом, що вивітрився.

Але як тільки корінь зміцніє, частоту поливів потрібно скоротити.

Під час дозрівання коренеплодів полив взагалі варто припинити, щоб уникнути розтріскування коренеплоду.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про оптимальні способи поливу овочів на грядці.

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter