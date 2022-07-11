35.42 / 36.49 35.79 / 37.07
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Перестаньте поливати моркву — вона виросте великою та солодкою

13:30 11 липня 2022
морква

Як відомо, щоб отримати добрий урожай моркви, овоч потрібно правильно підгодувати та не забувати поливати. Проте з приводу поливу не варто переборщувати.

Досвідчені дачники нагадують, що в перший місяць ґрунт на грядках з морквою не повинен пересихати. Ґрунт потрібно раз на 5−7 днів промочувати на глибину, що відповідає довжині коренеплоду.

Поливати краще рідше, але рясно, глибоко просочуючи землю водою. Якщо поливати часто, але слабо, у коренеплоду з'явиться безліч додаткових коренів і морква почне розгалужуватися.

Щоб зберегти вологу в ґрунті, потрібно замульчувати грядки з морквою свіжоскошеною травою, соломою або торфом, що вивітрився.

Але як тільки корінь зміцніє, частоту поливів потрібно скоротити.

Під час дозрівання коренеплодів полив взагалі варто припинити, щоб уникнути розтріскування коренеплоду.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про оптимальні способи поливу овочів на грядці.

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Кожному — по 45 грн.: у ПФУ пояснили, чому збільшення пенсії для більшості пенсіонерів було незначним

військкомат

Повістки на вулиці можна не брати: як оскаржити вручення повісток у громадських місцях без порушення закону

огірок

Дайте огіркам у липні це підживлення: вони не жовтітимуть та будуть родити до осені (відео)

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.