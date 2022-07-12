На Близнюків чекає фінансовий успіх, а на Скорпіонів — успіхи на особистому фронті: гороскоп від Анжели Перл на 12 липня

Відомий австралійський астролог Анжела Перл, що народилася в Миколаївській області України, впевнена, що 12 липня 2022 року може стати вдалим днем для представників багатьох знаків зодіаку, які зможуть відмовитися від миттєвої вигоди та направити свої зусилля на допомогу ближнім.

Крім того, подібна «благодійність» відкриє перед ними нові горизонти у діяльності та надасть унікальні шанси реалізувати свої здібності, вміння та таланти, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Реалізувати свої плани цього дня буде не так легко, як завжди, навіть якщо докладати максимум зусиль. Ризикувати зараз — це дуже велика помилка. Краще поки що просто перечекати якийсь час. Активніше діяти можна буде за день чи два. Прохолодність може викликати проблеми в сім'ї.

Телець (20 квітня — 20 травня)

У багатьох сферах життя можуть чатувати певні неприємності. Важливо з самого ранку правильно оцінити ситуацію, проаналізувати та сформувати правильну думку. На проблемах професійного характеру не варто зациклюватись. А індивідуальна праця буде особливо корисною.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Життєвий тонус буде на висоті, що дозволить впоратися з більшістю поточних завдань. Та й успіху буде дуже легко досягти. Ризик і наполегливість зрештою завершаться фінансовою удачею та великим прибутком. І доки триває біла смуга, важливо користуватися моментом.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для контактів та спілкування поки що не найсприятливіший період. Краще триматися подалі від оточуючих. Натомість самостійна робота виявиться продуктивною та принесе хороші результати. А в особистому житті можуть бути непорозуміння з коханою людиною. Рекомендується кілька разів подумати, перш ніж щось сказати партнерові.

Лев (23 липня — 22 серпня)

У першій половині дня можуть виникнути проблеми фінансового характеру. Рекомендується зосередитися на найважливіших завданнях. Вдасться реалізувати деякі плани, що підніме настрій. А друга половина дня обіцяє фінансові надходження, які будуть дуже доречними.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

У цей день усі почуття будуть особливо гострими. Інтуїція, внутрішній голос та дар передбачення допомагатимуть у багатьох питаннях. В результаті вдасться бути попереду всіх своїх суперників і досягти таких результатів, про які інші можуть лише мріяти.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Можуть відбутися несподівані зміни в житті, причому не найприємніші. Тут важливо якнайшвидше зорієнтуватися, взяти себе в руки, щоб не погіршити ситуацію. Доведеться подекуди відстоювати свої інтереси та захищатися від критики. Однак пізніше ситуація стабілізується.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Настрій з самого ранку буде настільки гарним, що захочеться зробити побільше справ. Але поспішних рішень зараз приймати не варто. Та й нав'язувати свою думку оточуючим тим більше. Це загрожує лише проблемами. Крім того, день зручний для того, щоб налагодити особисте життя.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Дії оточуючих можуть не на жарт розлютити. Розуміння та підтримки, на жаль, не вдасться ні від кого отримати. Тому слід розпланувати день таким чином, щоб зробити все самому. Увечері потрібні будуть відпочинок та розслаблення. Отже, варто просто включити улюблену музику і насолоджуватися нею.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

З оточуючими рекомендується бути якомога більш привітними та уважними. Таким чином люди стануть ще більше поважати Козерогів. У моменти, коли буде потрібно, вони не відмовлять у допомозі та підтримають. А в другій половині дня слід приділити більше уваги своєму здоров'ю.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Доведеться зробити нелегкий вибір у своєму житті. Від нього багато в чому залежатиме майбутнє. Причому на когось не варто сподіватися. Крім того, вдасться вирішити деякі проблеми, що стосуються особистого життя. Слід просто до душі поговорити зі своєю другою половинкою.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День підходить для того, щоб офіційно оформити свої стосунки. Відкладати це питання не варто. Адже кохана людина може потім віддалитися. Великі покупки виявляться вдалими і прослужать довгий час. Також вдасться зробити коханій людині приємний сюрприз, який допоможе зблизитися з нею.

Нагадаємо, вже завтра, в середу 13 липня, очікується чергова повня, яку називають також Супермісяцем.

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