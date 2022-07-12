«Поставили віз із 10-літровим бутлем фірмового батьківського самогону»: Віктор Бронюк у річницю весілля розповів про те, як гуляли всім селом

Лідер гурту TIK Віктор Бронюк із дружиною Тетяною відзначають чотирнадцяту річницю спільного життя — агатове весілля. Музикант опублікував фото з коханою з урочистостей і зворушливо освідчився їй у коханні, подякував за щасливі роки разом та за їхніх чудових дітей.

Також Віктор згадав, як усім селом гуляли на весіллі, яке влаштували в українських традиціях.

«Розпис влаштували прямо у дворі сільської школи, столи накрили у спортивній залі, яку прикрасили понад 200 вишитими рушниками, а на вулиці змонтували сцену та поставили віз із 10-літровим бутлем фірмового батьківського самогону та бочкою з квасом для частування гостей. Які, до речі, всі із задоволенням дотримувалися дрес-коду: прийшли у вишиванках! Це був незабутній День народження нашої родини!», — сказав Віктор.

Незважаючи на війну, життя в Україні продовжується, люди одружуються, народжують дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про весілля відомої дизайнерки Лілії Літковської та Олександра Данилюка.

Також кулінар Ліза Глинська вийшла заміж.

Фото instagram.com/viktorbronyuk_official

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