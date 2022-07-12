путін боїться, що його генерали стануть популярнішими, ніж він сам, — Олег Жданов
Президент росії владимир путін, відомий своїм дивацтвом, дуже боїться конкуренції. Так вважає військовий експерт Олег Жданов.
На його думку, будь-яка яскравіша особа, ніж «бункерний дід», може легко затьмарити кремлівського диктатора. Особливо це стосується російських генералів.
Про це Жданов заявив у розмові з журналісткою ТСН.
«Генерал все ж таки більш наближений до війська і має відношення до бойових дій. Серед військових він може почати набирати рейтинг. Військові мають стосунки не лише з армією, а й з суспільством — і сімейні, і подружні», — зазначив Жданов.
Експерт також прокоментував новину про те, що до російської армії набирають засуджених з місць позбавлення волі.
«Це більше пов'язано з нестачею особового складу. Немає гарматного м'яса, тому вони вербують, де тільки можуть», — сказав Жданов.
Крім того, на його думку, «зеки» привнесуть до армії ще більші нестатутні відносини. Вони мають досвід тюремної субкультури, створюватимуть моральну атмосферу жорсткого підпорядкування та придушення будь-яких панічних настроїв та небажання контрактників брати участь у бойових діях.
Жданов зазначив, що ситуація з небажання брати участь у бойових діях в росії набирає обертів та стає масовою.
Тим часом ЗСУ готуються до контрнаступу на півдні України. Військовий експерт Дмитро Снєгірьов вважає, що найближчим часом жорстокі бої розгорнуться на Херсонщині.141
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