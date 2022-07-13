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Спорт

Футболіст «Шахтаря» перебрався до клубу легендарного Роналдо

9:31 13 липня 2022
Маркіньос Сіпріано

Донецький «Шахтар», на новій формі якого виявили рашистський знак, перед від'їздом на тренувальний збір до Нідерландів розлучився зі ще одним іноземним футболістом. Скориставшись правилом ФІФА, яке дозволяє легіонерам українських клубів заморожувати свої контракти через війну, 23-річний захисник Маркіньос Сіпріано повернувся на батьківщину і рік виступатиме на правах оренди за «Крузейро».

Нагадаємо, що бразилець перейшов до «Шахтаря» із «Сан-Паулу» влітку 2018 року за 1 млн євро, але відтоді зіграв за гірників лише 25 матчів і забив один м'яч. Останній сезон Сіпріано провів на правах оренди за швейцарський «Сьон».

До речі, перед підписанням контракту з «Крузейро» захисник заявив, що на його вибір багато в чому вплинув той факт, що клубом володіє легендарний бразилець Роналдо.

Нагадаємо, що в рамках тренувального збору, який пройде в Роттердамі з 14 по 30 липня (команда базуватиметься у Van der Valk Hotel Schiedam), «Шахтар», який розлучився майже з усіма легіонерами та з головним тренером Роберто де Дзербі, проведе три товариські матчі. Зокрема, 26 липня «оранжево-чорні» зіграють із чемпіоном Нідерландів амстердамським «Аяксом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бразильський форвард «Шахтаря» Давид Нерес став одноклубником Романа Яремчука.

Фото ФК «Шахтар»

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