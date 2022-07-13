Секрет — у маринаді: курячі крильця, мариновані в молоці зі спеціями, — найніжніша м'якоть та хрумка скоринка
Існує безліч рецептів приготування хрумких курячих крилець. Наприклад, щоб додати до цієї страви «східного аромату», при приготуванні використовують «Кока-колу». А ще крильця можна маринувати у молоці, яке є ідеальним природним пом’якшувачем.
Як стверджують автори видання «Шуба», просочена молоком курятина не просто стає ніжною, а й лишається соковитою і не втрачає форму. Також можна використати для маринаду йогурт.
Інгредієнти (на 2 порції):
- Розмарин (свіжий) — 2 г;
- Молоко — 100 г;
- Лайм — 0.5 шт.;
- Паприка — 10 г;
- Часник (зубчики) — 1 шт.;
- Курячі крильця — 500 г;
- Панірувальні сухарі — 150 г;
- Борошно пшеничне — 60 г;
- Олія соняшникова — 40 г;
- Сіль — за смаком;
- Перець чорний мелений — за смаком.
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Приготування:
- Помийте, обсушіть і подрібніть розмарин. Змішайте молоко, цедру лайма, розмарин, паприку, сіль та перець. Додайте пропущений через прес часник і перемішайте.
- Перелийте суміш у пакет для заморожування. Покладіть у нього підготовлені курячі крильця і добре перемішайте. Відправте у холодильник і залиште маринуватися дві години.
- Візьміть дві миски, в одну насипте борошно, а в іншу — панірувальні сухарі. Обваляйте мариновані крильця в борошні, знову занурте у маринад з молока, потім обваляйте їх у панірувальних сухарях.
- Розігрійте у пательню олію. Смажити крильця, поки вони не підрум’яняться, з обох боків.
Ця страва смакує з часниковим соусом.
Раніше кулінар Віталій Думінській поділився рецептом смачного шашлика з курки, для якого вин готував дуже простий, але цікавий і незвичайний маринад.
Фото Pixabay192
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