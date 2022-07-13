Секрет — у маринаді: курячі крильця, мариновані в молоці зі спеціями, — найніжніша м'якоть та хрумка скоринка

Існує безліч рецептів приготування хрумких курячих крилець. Наприклад, щоб додати до цієї страви «східного аромату», при приготуванні використовують «Кока-колу». А ще крильця можна маринувати у молоці, яке є ідеальним природним пом’якшувачем.

Як стверджують автори видання «Шуба», просочена молоком курятина не просто стає ніжною, а й лишається соковитою і не втрачає форму. Також можна використати для маринаду йогурт.

Інгредієнти (на 2 порції): Розмарин (свіжий) — 2 г;

Молоко — 100 г;

Лайм — 0.5 шт.;

Паприка — 10 г;

Часник (зубчики) — 1 шт.;

Курячі крильця — 500 г;

Панірувальні сухарі — 150 г;

Борошно пшеничне — 60 г;

Олія соняшникова — 40 г;

Сіль — за смаком;

Перець чорний мелений — за смаком.

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Приготування: Помийте, обсушіть і подрібніть розмарин. Змішайте молоко, цедру лайма, розмарин, паприку, сіль та перець. Додайте пропущений через прес часник і перемішайте.

Перелийте суміш у пакет для заморожування. Покладіть у нього підготовлені курячі крильця і ​​добре перемішайте. Відправте у холодильник і залиште маринуватися дві години.

Візьміть дві миски, в одну насипте борошно, а в іншу — панірувальні сухарі. Обваляйте мариновані крильця в борошні, знову занурте у маринад з молока, потім обваляйте їх у панірувальних сухарях.

Розігрійте у пательню олію. Смажити крильця, поки вони не підрум’яняться, з обох боків.

Ця страва смакує з часниковим соусом.

Раніше кулінар Віталій Думінській поділився рецептом смачного шашлика з курки, для якого вин готував дуже простий, але цікавий і незвичайний маринад.

Фото Pixabay

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