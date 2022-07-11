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Мануфактура: Lladro
Рік виконання: 2006
Скульптор: Jose Javier Malavia
Розмір: 27×52 cm
Лімітована серія 50 виробів
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Переживаючи втрату найближчої людини, яка загинула на війні, одна жінка прийшла за порадою до старого мудреця.
— Як вгамувати мені цей пекучий біль? - запитала вона його. — Адже життя з нею здається просто нестерпним.
Мудрець не став довго і наполегливо заспокоювати вбиту горем гостю. Він просто запропонував їй насипати жменю солі у склянку води та спробувати випити її. Зробивши один ковток, жінка сказала, що це неможливо.
— Добре, — погодився мудрець. — Тоді давай зробимо інакше.
Вони разом спустилися до прекрасного озера, що знаходилося поблизу, з прозорою чистою водою. Взявши таку ж жменю солі і опустивши її у воду, мудрець набрав повну склянку і дав її жінці:
— А спробуй тепер.
Вода була напрочуд смачною. Зробивши кілька ковтків, жінка запитливо подивилася на мудреця.
— Тут все, як у твоїй ситуації, — сказав той. — У момент лиха горе здається настільки нестерпним, що людині навіть важко уявити, як із цим можна жити далі. Але, озирнувшись навколо і побачивши, скільки горя війна принесла не тільки тобі, а також усвідомивши, що на твоїх плечах залишається турбота про інших твоїх близьких людей, що залишилися в живих, ти починаєш відчувати, як цей біль розчиняється в житті. Ти починаєш розуміти, скільки всього необхідного та доброго ти здатний зробити для інших. На згадку про загиблого. З вірою у завтрашній день…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 2 м/с 3х
Тиск: 743 мм