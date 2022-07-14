Ще три сотні рашистів та два літаки: названо втрати ворога протягом доби (відео)

Минулої доби Збройні сили України, що відобразили наступ ворога на двох ключових напрямках, ліквідували ще 300 російських окупантів. Усього ж з початку підлого нападу на нашу країну фашисти з росії втратили 37 870 військовослужбовців.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ .

Крім особового складу бойові втрати рф станом на 14 липня орієнтовно склали: танків — 1667 (+18 за добу); літаків — 219 (+2); бойових броньованих машин — 3852 (+20); артилерійських систем — 840 (+1); автомобільної техніки та автоцистерн — 2720 (+16); безпілотників оперативно-тактичного рівня — 681 (+3).

Інфографіка Генштабу

Зазначається, що найбільших втрат ворог за минулу добу зазнав на Краматорському напрямку.

А бійці ЗСУ показали, як проводять «роз'яснювальну роботу» з ворогом, збільшуючи смуток армії окупантів.

Ще одне «жнива» сил противника показали воїни окремої мехбригади імені Володимира Мономаха.

Скрин відео

Також наші воїни показали, як із повітря знищують смертоносні ракетні установки «Ураган».

Нагадаємо, західні експерти сходяться на думці, що настав вирішальний момент війни росії проти України, і якщо ЗСУ зможуть у найближчі два-три місяці повернути окупований росіянами Херсон і зробити прорив у Мелітополь, подальша битва на півдні не матиме сенсу.

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