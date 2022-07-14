Під час війни аптечку для порятунку життя кожен повинен завжди мати під рукою: поради ветерана армії США

Путінська орда перейшла до відвертого терору цивільного населення, наносячи удари по житлових кварталах та пологових будинках, дитсадочках, школах, лікарнях, торговельних центрах. У рашистів немає жодних табу. Тож надання першої медичної допомоги, зокрема зупинення кровотечі, — це те, що зараз у всіх куточках України має вміти робити кожна людина (незалежно від того, військова вона чи цивільна), зазначив на своєму каналі на ютубі українець Олександр з позивним «Святов», який тривалий час служив в армії США. Він дав поради щодо того, який набір засобів невідкладної допомоги кожен з нас має покласти у свою індивідуальну аптечку, яка весь час повинна бути під рукою (її можна носити з собою в рюкзаку або сумці). Особливо, якщо маєте неповнолітніх дітей або у вас є інші родичі (друзі), яких ви опікаєте.

Набір першої медичної допомоги можна не купувати, а зібрати самому.

Олександр «Святов» декілька років служив в армії США

— Я вже багато років ношу з собою невеличку аптечку, яку зібрав сам, — говорить Олександр. - Вона складається з турнікету для запинки кровотечі (джгут кровоспинний). Не має значення, якої фірми. В мене CAT CET 7 (він сертифікований, 7-го покоління). Другий предмет — кровоспинний бинт для цивільних 7,5 сантиметри завширшки, довжиною 3,7 метри (у мене QuikClot). На упаковці ілюстрована інструкція. Третій предмет в аптечці — бандаж. І останній — рукавички. Навіщо рукавички? Якщо доведеться надавати допомогу комусь незнайомому, існує вірогідність, що він має те чи інше захворювання, яке передається з кров’ю (наприклад, гепатит). Рукавички захистять вас від зараження. Весь цей набір ношу в пакеті з товстого пластика. Перелік медичних засобів можна розширити, додавши до нього самоклеючу оклюзійну пов’язку для відкритої рани грудної клітини. Ще можна доповнити аптечку рятувальною ковдрою («космічна ковдра») — щоб поранена людина не отримала переохолодження. Така ковдра в складеному стані займає зовсім мало місця.

Важливий момент: якщо у вашої дитини тоненькі ручки і ніжки, стандартний турнікет для зупинення кровотечі може виявитись не придатним. В такому разі можна використовувати гумовий джгут або навіть камеру від велосипеда — за їх допомогою спините кров. Обов’язково треба зафіксувати час, коли ви наклали джгут (можна, наприклад, написати його на лобі пацієнта. — Авт.). До того ж замість кровоспинного бинта можете використовувати звичайний, а замість ізраїльського бандажу — еластичний бинт.

Набір для надання невідкладної допомоги можна просто купити. Олександр зазначає, що в американській армії використовується індивідуальна аптечка IFAK (individual first aid kit) «індивідуальний набір першої допомоги». Є схожі аптечки для поліцейських та цивільних IPOK (individual patrol officer kit) «індивідуальний пакет патрульного офіцера». Якщо маєте можливість (передусім, фінансову), їх можна придбати в одному з інтернет-магазинів.

Але самої аптечки не досить, щоб в разі потреби врятувати життя людини. Тож слід вивчити інструкції з надання першої медичної допомоги. А ще краще пройти відповідний курс навчання.

А київський хірург Світлана Швець розповіла, як діяти, якщо немає аптечки, але потрібно зупинити кров.

Фото Alex Sain зі сторінки в інтернеті https://ukrainian.voanews.com

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