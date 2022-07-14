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Рецепт оладок від Лізи Глінської: одна головка капусти — й нагодована вся родина (відео)

13:33 14 липня 2022
оладки

Переможниця та суддя кулінарного проєкту «МайстерШеф» Ліза Глінська продовжує ділитися відеорецептами смачних та корисних страв на своєму YouTube-каналі.

Першою стравою нового циклу кулінарка запропонувала зробити смачні оладки з капусти.

«Шукайте рецепт смачної страви з капусти? Рекомендую приготувати оладки. Легко, просто, швидко і можна нагодувати всю родину», — пише кулінарка.

Для приготування оладок знадобляться:
700 г молодої капусти
250 мл (1 ст) кефіру
100 г (2 шт) яєць
сіль (до смаку)
½ ч. л. соди
200 г (1 ст) борошна
зелень
соняшникова олія.

Капусту нарізати дрібними шматочками.

Потім для тіста змішати борошно, сіль та соду, додати кефір, яйця, зелень.

Перемішати до однорідної консистенції.

Змішати тісто з капустою.

На розігріту сковороду додати олію й смажити оладки.

Викласти готові оладки на паперові серветки.

Раніше «ФАКТИ» пропонували рецепт пирога з малиною.

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