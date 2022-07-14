Рецепт оладок від Лізи Глінської: одна головка капусти — й нагодована вся родина (відео)
Переможниця та суддя кулінарного проєкту «МайстерШеф» Ліза Глінська продовжує ділитися відеорецептами смачних та корисних страв на своєму YouTube-каналі.
Першою стравою нового циклу кулінарка запропонувала зробити смачні оладки з капусти.
«Шукайте рецепт смачної страви з капусти? Рекомендую приготувати оладки. Легко, просто, швидко і можна нагодувати всю родину», — пише кулінарка.
Для приготування оладок знадобляться:
700 г молодої капусти
250 мл (1 ст) кефіру
100 г (2 шт) яєць
сіль (до смаку)
½ ч. л. соди
200 г (1 ст) борошна
зелень
соняшникова олія.
Капусту нарізати дрібними шматочками.
Потім для тіста змішати борошно, сіль та соду, додати кефір, яйця, зелень.
Перемішати до однорідної консистенції.
Змішати тісто з капустою.
На розігріту сковороду додати олію й смажити оладки.
Викласти готові оладки на паперові серветки.
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