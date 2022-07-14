Рецепт оладок від Лізи Глінської: одна головка капусти — й нагодована вся родина (відео)

Переможниця та суддя кулінарного проєкту «МайстерШеф» Ліза Глінська продовжує ділитися відеорецептами смачних та корисних страв на своєму YouTube-каналі.

Першою стравою нового циклу кулінарка запропонувала зробити смачні оладки з капусти.

«Шукайте рецепт смачної страви з капусти? Рекомендую приготувати оладки. Легко, просто, швидко і можна нагодувати всю родину», — пише кулінарка.

Для приготування оладок знадобляться:

700 г молодої капусти

250 мл (1 ст) кефіру

100 г (2 шт) яєць

сіль (до смаку)

½ ч. л. соди

200 г (1 ст) борошна

зелень

соняшникова олія. Капусту нарізати дрібними шматочками. Потім для тіста змішати борошно, сіль та соду, додати кефір, яйця, зелень. Перемішати до однорідної консистенції. Змішати тісто з капустою. На розігріту сковороду додати олію й смажити оладки. Викласти готові оладки на паперові серветки.

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