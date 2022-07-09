«Якщо найнижча ягода у гроні солодка — урожай буде таким же» — чого ще ми не знали про вирощування винограду

Виноградарство в Україні дуже поширена справа, цим видом культур захоплюються багато фермерів та дачників. Вони обмінюються досвідом та дають поради новачкам щодо вирощування лоз.

Господар з Вінниччини Анатолій Шиндер може годинами розповідати про улюблену справу — вирощування винограду. Його колекція налічує понад 200 сортів, а їхні саджанці та ягоди користуються попитом по всій Україні. Як отримати рекордний урожай і на які сорти слід звернути увагу — він поділився з читачами «ФАКТІВ».

— У мене є улюблені сорти, які я раджу всім виноградарям-початківцям. Це «Августін» — середнього строку дозрівання. Грона мають вагу 400−900 грамів, окремі — до 1200. Цей сорт витримує морози до -25"С. «Парижанка» дуже раннього дозрівання — лише 100−105 днів. Має рожеві ягоди із легким мускатом. Ягоди сорту «Руслан» мають сливовий присмак. Цікава історія із сортом «Нізіна», його автор Віктор Крайнов. В цього чоловіка було дві дружини Ніна та Зіна. Ось він на їхню честь і виноград назвав.

«Буран» — новий сорт, що має велику та соковиту ягоду, стоїть до пізньої осені і не осипається. Раджу звернути і на такі сорта, як «Різдвяний», «Благовіст», «Флора», «Руслан» та «Вишенька». Вони дають чудовий урожай та не потребують особливого та важкого догляду.

- А як перевірити, чи смачний виноград?

- Треба спробувати найнижчу ягідку з грона. Якщо вона солодка, то і весь виноград буде солодким. А вином краще смакувати — сухим, бо воно не впливає на печінку та шлунок. І спирт, який знаходиться в ньому, дуже схожий до того, який виробляє людський організм.

- На що слід звернути увагу під час вирощування ягоди?

- Під висадку обирати сонячні ділянки подалі від високих дерев, без близького залягання підґрунтових вод та твердих порід. Також ділянка має бути розміщена не в низині, це вбереже виноградні рослини від весняних заморозків. Посадку винограду можна здійснювати двома видами саджанців: звичайними із шкілки та вегетуючими саджанцями в контейнерах.

Саджанцями із шкілки виноград можна висаджувати з середини жовтня до настання морозів або навесні до початку травня. У випадку осінньої посадки саджанці на зиму необхідно перед морозами вкрити шаром землі до 25 см від верхньої бруньки. Вегетуючі саджанці в контейнерах висаджувати з початку травня протягом всієї вегетації винограду до настання морозів. Ямка для посадки має бути глибиною 70−80 см і шириною 50−60см. На дно засипати суміш перегною та родючої землі у співвідношенні ½, листяного компосту. Вище насипати 15−20 см родючої землі, на яку поставити саджанець і розправити корені. Після цього саджанець обсипати родючою землею з ділянки або заготовленою дерновою і полити.

- А як щодо підживлення?

- Молоді кущі на початку вегетації треба підживлювати збриженим куряком, коров’яком. В другій половині літа необхідно кущі підживити калійними добривами. Полив молодих кущів після посадки та протягом вегетації можна проводити раз 2−3 неділі по 10−20 л прогрітої води. З серпня поливи потрібно зменшувати до 1-го разу на місяць для кращого визрівання лози. На зиму перед укриттям, якщо не було опадів, необхідно також зробити вологозарядковий полив. В наступні роки поливи проводять так само, тільки в період цвітіння бажано не поливати.

Раніше «ФАКТИ» писали про сортовипробувача з Полтавщини, який вирощує понад пів тисячі сортів винограду







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