Пару ложок на тиждень — і на капусті не буде жодних шкідників (відео)

Капуста може страждати від активного нападу різних шкідників. Вони поїдають листя, в результаті погіршується якість урожаю, або різко зменшується його кількість.

Щоб не допустити сильної поразки шкідниками, коли допомогти зможе вже лише хімія, необхідно робити систематичні профілактичні обробки, вважають автори каналу «Генеральський сад».

Наприклад, можна обробляти капусту золою, тютюновим пилом, оліями, або приготувати клейові пастки.

Також можна приготувати профілактичний засіб, що відлякує шкідників, на основі валеріани.

В одному літрі води розвести одну столову ложку препарату. У цей розчин додати столову ложку господарського чи будь-якого іншого мила. Отриманим розчином ретельно обприскувати капусту лист за листом з усіх боків. Обробку краще зробити у вечірній час, можна повторювати раз на тиждень.

Також автори каналу поділилися рецептом підживлення для капусти, яка дає їй азот, фосфор, калій, мікроелементи та безліч інших речовин для прискореного росту листя, високого імунітету та гарного розвитку коріння.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно підгодувати огірки, щоб отримати добрий урожай, а також ділилися секретами вирощування кабачків.

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