36.34 / 37.40 36.33 / 37.55
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Пару ложок на тиждень — і на капусті не буде жодних шкідників (відео)

15:55 14 липня 2022
капуста

Капуста може страждати від активного нападу різних шкідників. Вони поїдають листя, в результаті погіршується якість урожаю, або різко зменшується його кількість.

Щоб не допустити сильної поразки шкідниками, коли допомогти зможе вже лише хімія, необхідно робити систематичні профілактичні обробки, вважають автори каналу «Генеральський сад».

Наприклад, можна обробляти капусту золою, тютюновим пилом, оліями, або приготувати клейові пастки.

Також можна приготувати профілактичний засіб, що відлякує шкідників, на основі валеріани.

В одному літрі води розвести одну столову ложку препарату. У цей розчин додати столову ложку господарського чи будь-якого іншого мила. Отриманим розчином ретельно обприскувати капусту лист за листом з усіх боків. Обробку краще зробити у вечірній час, можна повторювати раз на тиждень.

Також автори каналу поділилися рецептом підживлення для капусти, яка дає їй азот, фосфор, калій, мікроелементи та безліч інших речовин для прискореного росту листя, високого імунітету та гарного розвитку коріння.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно підгодувати огірки, щоб отримати добрий урожай, а також ділилися секретами вирощування кабачків.

86

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Носить бороду та окуляри: «зниклого» Олега Винника знайшли у Вінниці

Носить бороду та окуляри: «зниклого» Олега Винника знайшли у Вінниці

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми

Кейт Міддлтон та принц Вільям терміново відвезли дітей на гелікоптері з Лондона

Град

Настав час вибивати росіян: експерт назвав регіон, який незабаром стане ареною найжорсткіших боїв

колорадський жук

«Ви будете в захваті від результату»: ефективний спосіб позбавитись колорадських жуків

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.