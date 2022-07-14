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Кабачковий рулет з грибами — смакота літнього меню

21:20 14 липня 2022
кабачковий рулет

У сезон кабачків кулінарка Ольга Черкевич пропонує дуже смачну й гарну на вигляд страву, яка готується легко та швидко. Тісто покуштуйте, щоб до смаку було солене. Воно має бути консистенції, як на оладки.

Інгредієнти:

800 г кабачків,

3 яйця,

200 г твердого сиру,

150 г борошна,

450 г моркви,

300 г печериць,

цибулина,

2 ст. л. олії,

сіль, перець, спеції

Приготування

Натерти кабачки на тертці з великими вічками, посолити й добре витиснути рідину. Додати натертий на дрібній тертці сир, яйця, борошно та перемішати. У велику форму, застелену пергаментним папером, змащеним олією, викласти кабачкове тісто. Доки тісто запікається, приготувати начинку: моркву натерти на грубій тертці й потушкувати, додати до смаку сіль і присипати борошном. Цибулю і гриби нарізати і спасерувати до готовності, додати спеції та перець. Спечену основу рулету витягти з духовки і на гарячу викласти начинку. За допомогою пергаменту скрутити, починаючи з широкого боку. На тому ж пергаменті рулет повернути в духовку на 15 хв.

А кулінарка Лариса Павлюк розповіла, як приготувати пікантну кабачкову аджику.

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