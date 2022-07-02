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Кабачкова аджика: додайте до своєї консервації пікантну новинку

22:05 2 липня 2022
Кабачкова аджика

У сім'ї кулінарки Лариси Павлюк, яка раніше ділилася рецептом холодника з аличею, всі дуже люблять таку аджику, адже вона смачна та корисна. За бажання в страву можна додати зелень кропу чи петрушки.

Інгредієнти:

  • 3 кг кабачків,
  • 1,5 кг помідорів,
  • 500 г моркви,
  • 500 г солодкого перцю,
  • 8 — 10 зубчиків часнику,
  • 3 — 4 стручки гострого червоного перцю,
  • 200 мл олії,
  • 100 г цукру,
  • 2 ст. л. солі.

Приготування:

Кабачки та моркву помити й почистити, у солодкому перці видалити плодоніжки й насіння. Помідори залити окропом і зняти шкірку.

Підготовлені овочі змолоти на м'ясорубці чи в блендері. Всипати сіль і цукор, влити олію, перемішати. Довести масу до кипіння, зменшити вогонь і варити 30 хвилин.

Додати подрібнений гострий перець і вичавлений через прес часник. Перемішати й варити 10 хв. на слабкому вогні.

Гарячу аджику розкласти в сухі простерилізовані банки, закрутити прокип'яченими кришками. Перевернути догори дном, закутати в ковдру і залишити до повного охолодження.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт швидких маринованих кабачків від Лізи Глинської.

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