Кабачкова аджика: додайте до своєї консервації пікантну новинку

У сім'ї кулінарки Лариси Павлюк, яка раніше ділилася рецептом холодника з аличею, всі дуже люблять таку аджику, адже вона смачна та корисна. За бажання в страву можна додати зелень кропу чи петрушки.

Інгредієнти:

3 кг кабачків,

1,5 кг помідорів,

500 г моркви,

500 г солодкого перцю,

8 — 10 зубчиків часнику,

3 — 4 стручки гострого червоного перцю,

200 мл олії,

100 г цукру,

2 ст. л. солі.

Приготування:

Кабачки та моркву помити й почистити, у солодкому перці видалити плодоніжки й насіння. Помідори залити окропом і зняти шкірку.

Підготовлені овочі змолоти на м'ясорубці чи в блендері. Всипати сіль і цукор, влити олію, перемішати. Довести масу до кипіння, зменшити вогонь і варити 30 хвилин.

Додати подрібнений гострий перець і вичавлений через прес часник. Перемішати й варити 10 хв. на слабкому вогні.

Гарячу аджику розкласти в сухі простерилізовані банки, закрутити прокип'яченими кришками. Перевернути догори дном, закутати в ковдру і залишити до повного охолодження.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт швидких маринованих кабачків від Лізи Глинської.

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