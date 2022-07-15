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Суспільство та люди

Одній з категорій українців ще більше спростили виїзд за кордон

19:24 15 липня 2022
людина з паличкою

В Україні спростили виїзд за кордон для людей з інвалідністю.

Як повідомили у Мінсоцполітики, тепер людям з інвалідністю простіше буде оформити документи для перетину кордону.

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Наразі довідку про інвалідність можна отримати в управліннях соціального захисту населення, які розташовані на території пропускних та суміжних пунктів перетину державного кордону у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, у Раді підготували законопроєкт, яким пропонується розширити перелік чоловіків призовного віку, яким дозволено виїзд за кордон.

Фото depositphotos.com

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