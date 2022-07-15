«Прийняв бій, коли рашисти з Криму заходили»: на Вінниччині попрощалися з воїном, який загинув під Миколаєвом

У Писарівці на Вінниччині поховали 42-річного бійця Юрія Щербака. Він загинув 7 липня поблизу селища Новомиколаївка Миколаївської області внаслідок обстрілу артилерією.

«Юрій після школи вивчився на тракториста. З 1999-го по 2000 рік служив в армії. Після демобілізації продовжив роботу у місцевому господарстві. У 2012 році одружився та став батьком, разом з дружиною Аллою виховували донечку і синочка. У червні 2020 року вступив на службу до ЗСУ. 9 місяців захищав територіальну цілісність України у Донецькій області. Потім службу продовжив у Миколаївській області, — повідомляє місцеве видання «Ямпільські вісті». — Саме тут водій 3-го мінометного розрахунку отримав осколкове поранення, що виявилось несумісним з життям.

Нескінченний людський потік, квіти, державні прапори, схилені у жалобі голови, нестримні ридання і живий коридор односельців — таким був і день прощання з Юрієм. І лише добрі та щирі слова про нього від друзів, рідних і знайомих. «Він був надзвичайно добрий, веселий, щирий, ніколи нікого не образив, поганого слова нікому не сказав. Служив за контрактом. Лише добра згадка про нього», — згадує Юрія друг дитинства Олександр Сінько. «Хотів захищати Батьківщину. Гарна людина. Прийняв бій, коли рашисти з Криму заходили. А потім була Миколаївська область. Він патріот», — каже зі сльозами на очах двоюрідний брат Юрія Віктор Щербак, теж військовий, який служить на Чернігівщині.

Після траурного мітингу похоронна процесія вирушила до кладовища. Тут священник відслужив панахиду за невинно убієнним. Передали Державний прапор матері Юрія Щербака. Зі сльозами притулила до грудей жовто-блакитний стяг згорьована жінка. Залпи військового салюту супроводили прощання і поховання героя.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у запеклих боях на Донеччині 13 липня загинув український захисник Дмитро Стасовський, який воював поруч з батьком Юрієм. І саме батько виніс тіло сина під вогнем з поля бою.

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