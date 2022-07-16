Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Марина Лазебна, яка подала заяву про відставку з посади голови Міністерства соціальної політики України, назвала групу пенсіонерів, що отримають доплати до пенсій з початку наступного року — це пов'язано з впровадженням базового доходу.

Йдеться про «вікову лінійку» доплат до пенсії та адресних виплат з урахуванням стажу роботи, пояснили у Мінсоцполітики України.

Вже у жовтні поточного року мають відбутися доплати для пенсіонерів від 70 років. А на початку 2023 року базові гарантії мають поширитися на українців віком від 65 років, на людей з інвалідністю та тих, хто втратив годувальника.

За словами поки що міністра, іншого шляху забезпечення мінімальної норми у пенсійному забезпеченні без підвищення внесків немає. Щоб гарантувати пенсіонерам цих категорій мінімально необхідні життя доходи, потрібно закріпити базовий пенсійний дохід на законодавчому рівні.

Звісно, зазначеним групам пенсіонерів залишається лише шкодувати, якщо у Мінсоцполітики зміниться керівник — навряд чи хтось може гарантувати, що розпочаті зміни будуть підтримані новим керівництвом.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чому так звана доплата за «надстаж» відрізняється у різних груп пенсіонерів і розповіли, чи потрібно українцям бути офіційно працевлаштованими в момент звернення за призначенням пенсії.

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