«Іноді це набуває нездорових форм»: Зеленський перейнявся інформаційною безпекою українців

У своєму черговому відеозверненні президент Володимир Зеленський згадав про 32-гу річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет України та відзначив, що за цей час наша держава пройшла важкий шлях та вистояла під жорстокими ударами росії.

«Наш час додав до всього, чому вчить пройдений шлях, ще одну річ. Дуже важливу. Цього не було раніше. Ніколи в минулому стільки, як зараз, не залежало від здатності українців бути дуже обережними й обачними в інформаційному полі. Навіть сьогоднішній день показав, наскільки важливо, щоб ми дбали про Україну й про те, що ми говоримо і як переживаємо цей час. Скільки людей сьогодні налякав фейк про масований російський ракетний удар по Україні? Після всього, що відбувалося в попередні тижні. Після Дніпра, Вінниці, Часового Яру», — зазначив він.

Нагадаємо, що нещодвно паніку викликало повідомлення у соцмережах мера Івано-Франківська Руслана Марцинківа, який попереджав про масований ракетний обстріл України, але потім видалив цю інформацію. По мережі розганялася інформація про запуск 48-ми ракет.

«Скільки нервів псується щодня тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців… Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу… Це набуває іноді просто нездорових форм, коли соціальними мережами й сайтами поширюються свідомі „вкиди“ з росії, мета яких тільки одна — доповнити ракетний і артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором», — сказав Зеленський.

На його переконання, Україні потрібен ще й «своєрідний емоційний суверенітет, щоб не залежати від того, що ворог постійно запускає проти нас із вами» та щоб «не підігравати інформаційній грі проти України».

Президент відзначив, що інформаційна зброя може зробити більше, ніж звичайна.

«Очевидно, що будь-якими ракетами й артилерією росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само очевидним має бути й те, що українську єдність не зламати брехнею чи залякуванням, фейками чи теоріями змови», — сказав він та додав: «Ми вистоїмо. Ми переможемо. Відвоюємо своє, відбудуємо своє життя. Ми зробимо це разом — тільки так це можливо. Це можливо тільки без взаємопоборювання. Це наш обовʼязок перед усіма поколіннями нашого народу, які боролися за нашу свободу й суверенітет України».

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що російські окупанти обов'язково відповідатимуть за удари по Вінниці та іншим містам України — про це подбають Збройні сили України і союзники нашої держави.

Фото Офісу президента



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