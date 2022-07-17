Для тисяч українських студентів скасували плату за навчання у вишах: кого це стосується

Студенти, які зареєстровані на територіях бойових дій, або перебувають у тимчасовій окупації, зможуть не оплачувати заборгованість за навчання на контракті за друге півріччя.

Про це повідомила народна депутатка України Юлія Гришина. За її інформацією, таких студентів нині налічується понад 13 тисяч.

«Кошти, які виші мали б отримати і витратити на зарплати працівникам та оплату комунальних послуг, університетсм компенсує держава. Уряд виділив на це 86,8 млн. гривень», — додала вона.

Також депутатка розповіла, що 18 приватних закладів освіти готові безкоштовно або з великою знижкою взяти на навчання дітей із тимчасово окупованих територій. Деякі із закладів нададуть безоплатне проживання студентам. Вступ дистанційний, без національного мультипредметного тесту (НМТ).

Детальну інформацію щодо вступу до таких закладів, їхній перелік, що саме пропонує той чи інший заклад, скільки безкоштовних місць виділяє, на які спеціальності можна вступити, можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, що відстрочку від мобілізації надають тільки чинним студентам. У проміжку між завершенням навчання на бакалавраті та вступом до магістратури така особа не є студентом, а тому може бути мобілізована на загальних підставах.

Ексклюзивний матеріал «Вступна кампанія під час війни: все, що потрібно знати про особливості і умови вступу» з розповіддю генерального директора директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олега Шарова читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay



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