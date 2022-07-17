Для того щоб капуста добре росла і давала хороший урожай, необхідно не тільки боротися зі шкідниками, але й знати, як правильно поливати рослини.

Декілька корисних порад городникам, які вирощують на ділянках капусту, дає «Дачник».

Правильно поливати капусту важливо вже з моменту висадження розсади у ґрунт. На один квадратний метр потрібно виливати по 20−30 л води.

Перший раз капусту поливають через 48 годин після висадки в ґрунт — по 2 літри води на одну рослину. Після поливу необхідно розпушити ґрунт (на глибину до 5 сантиметрів), щоб повітря надходило до кореневої системи

Другий та наступні поливи проводяться через п'ять днів. Досвідчені городники радять дотримуватись такого графіка у перший місяць після висадки розсади.

Після того, як утворився качан, об'єм води збільшують до 10 літрів, а частоту поливу — до одного разу на три дні. Роблять це незалежно від того, йде дощ чи ні.

Коли качан досягає розмірів, характерних для сорту, частоту поливів скорочують — до одного разу на 10 днів, виливаючи під одну рослину 10 літрів води. Поливати капусту не потрібно, якщо у цей час дощить.

Огородники, які вважають за краще застосовувати на своїх ділянках народні засоби боротьби з капустяними шкідниками, рекомендують використовувати розчин оцту або оцтової есенції. Вони стверджують, що засіб допомагає проти блішок, попелиці та слимаків.

Фото Pixabay

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