Де дивитися онлайн «Динамо» — «Фенербахче»: розклад трансляцій та прогноз букмекерів на матч відбору Ліги чемпіонів

У середу, 20 липня, київське «Динамо», яке програло в останніх спарингах «Ліону» (0:3) і «Антверпену» (1:2), проведе перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти колишнього клубу Сергія Реброва турецького «Фенербахче». Через війну в Україні зустріч відбудеться на стадіоні імені Владислава Кроли у польській Лодзі (арбітр — 35-річний Глен Нюберг зі Швеції). Саме на цій арені проводила свої червневі зустрічі Ліги націй збірна України (з Вірменією — 3:0 та з Ірландією — 1:1).

З клубом зі Стамбула кияни раніше перетиналися п'ять разів, не зазнавши при цьому жодної поразки. У кваліфікації Ліги чемпіонів у 2006-му «біло-сині» перемогли турків удома (3:1) та зіграли внічию в гостях (2:2), а у групі ЛЧ у 2008-му розійшлися з миром у Стамбулі (0:0) та здолали суперника у Києві (1:0). Крім того, у серпні минулого року на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі опоненти зіграли внічию у товариському матчі — 1:1.

Букмекери у майбутній зустрічі віддають невелику перевагу «Фенербахче», який нещодавно очолив колишній наставник Романа Яремчука у «Бенфіці» Жорже Жезуш. Наприклад, авторитетна компанія William Hill, ставки на перемогу «Динамо», що прилетіло до Польщі за чотири дні до гри, приймає з коефіцієнтом 2,90, на нічию — 3,30, на виграш віцечемпіона Туреччини, який уже витратив влітку на посилення складу понад 15 млн євро, — 2,40.

У прямій трансляції поєдинок «Динамо» — «Фенербахче» безкоштовно покаже Setanta Sports (початок — о 21:00). Також ефір з Лодзі заплановано на OTT-сервісі setantasports.com.

Ліга чемпіонів. Другий відбірний раунд. Перший матч

20 липня (середа)

«Динамо» — «Фенербахче» 21:00 Setanta Sports

До речі, клуби, які успішно подолають другий етап відбору, вийдуть у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, а ті, що програли, потраплять у третій відбірний раунд Ліги Європи.

Нагадаємо, що зустріч у відповідь суперників відбудеться 27 липня на стадіоні «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбулі (початок — о 20:00). А 18 липня пройде жеребкування третього раунду Ліги чемпіонів (13:00), за підсумками якого «Динамо» та «Фенербахче» дізнаються свого потенційного опонента. Варіанта чотири: «Монако» (Франція), переможець пари «Мідтьюлланд» (Данія) — АЕК (Кіпр), «Штурм» (Австрія) або «Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Лізі чемпіонів забитий неймовірний переможний гол прямим ударом з кутового.

Фото ФК «Динамо»

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