36.27 / 37.25 36.33 / 37.48
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Не шойгу: Жданов назвав людину, яку в кремлі зроблять «цапом-відбувайлом» за провал в Україні

18:24 18 липня 2022
герасимів та шойгу

У невдалому «бліцкризі» кремлівського фюрера в Україні збираються звинуватити не «міністра війни» шойгу і звичайно ж не самого путіна, а генералів.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в етері одного з YouTube-каналів.



На його думку, провину за провал «повісять» на військових.

«Всі шишки полетять у главу генштабу росії валерія герасимова. Він буде „цапом-відбувайлом“. А патрушев допоможе генералу фсб бортникову відмазатися від того, що він дав неправильну оцінку противника. На це вказує навіть те, що у фсб зараз притихло розслідування з цього приводу, воно практично зійшло нанівець», — пояснив Жданов.

Читайте також: «Росія поки що війну не програла. Вона може вести її довгі роки», — військовий аналітик Ігаль Левін

Як відомо, 67-річний генерал армії герасимів очолює генштаб росії з 2012 року. Він вважається творцем так званої «доктрини герасимова», яка лягла в основу російської концепції війни нового покоління, що поєднує методи відкритої інтервенції та гібридних атак.

Як виявилося, в Україні «доктрина герасимова» показала свою повну неспроможність.

Раніше повідомлялося про замах на ймовірного наступника путіна главу радбезу патрушева.

526

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Двом категоріям пенсіонерів збільшать суму виплат: хто може сподіватися на зростання пенсій

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Подружжя з первістком

Замість росії народжувала в Америці: Тодоренко подарувала Топалову другого сина та назвала його українським ім'ям (фото)

планети

Буде багато жертв: астрологи назвали найнебезпечніші на найближчі півтора місяця населені пункти України

Гороскоп на 18 липня

На Раків чекають кардинальні зміни в особистому житті, а Рибам все вдаватиметься на роботі: гороскоп від Анжели Перл на 18 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.