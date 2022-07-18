Не шойгу: Жданов назвав людину, яку в кремлі зроблять «цапом-відбувайлом» за провал в Україні

У невдалому «бліцкризі» кремлівського фюрера в Україні збираються звинуватити не «міністра війни» шойгу і звичайно ж не самого путіна, а генералів.



Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в етері одного з YouTube-каналів.

На його думку, провину за провал «повісять» на військових.



«Всі шишки полетять у главу генштабу росії валерія герасимова. Він буде „цапом-відбувайлом“. А патрушев допоможе генералу фсб бортникову відмазатися від того, що він дав неправильну оцінку противника. На це вказує навіть те, що у фсб зараз притихло розслідування з цього приводу, воно практично зійшло нанівець», — пояснив Жданов.

Як відомо, 67-річний генерал армії герасимів очолює генштаб росії з 2012 року. Він вважається творцем так званої «доктрини герасимова», яка лягла в основу російської концепції війни нового покоління, що поєднує методи відкритої інтервенції та гібридних атак.



Як виявилося, в Україні «доктрина герасимова» показала свою повну неспроможність.



Раніше повідомлялося про замах на ймовірного наступника путіна главу радбезу патрушева.

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