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Спорт

Де дивитися онлайн «Ворскла» — АІК: розклад трансляцій та прогноз букмекерів на матч відбору Ліги конференцій

11:04 19 липня 2022
Віктор Скрипник

У четвер, 21 липня, полтавська «Ворскла», яка призначила головним тренером екснаставника «Зорі» Віктора Скрипника, стартує слідом за київським «Динамо» в єврокубковому сезоні-2022/2023.

Полтавчани проведуть перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти шведського АІКа (арбітр — Урс Шнайдер зі Швейцарії). Незважаючи на домашній статус поєдинку, через воєнний стан у нашій країні відбудеться він у Стокгольмі на «Стокгольм Арені».

Маючи небагату історію виступів у єврокубках, полтавчани раніше із суперниками зі Швеції не перетиналися. АІК же одного разу зустрічався з представником українського чемпіонату, і спогади у скандинавів не найприємніші — у 2012 році на груповому етапі Ліги Європи команда з міста Солна поступилася «Дніпру» і вдома (2:3), і на виїзді (0:4).

Букмекери в майбутній зустрічі бачать явним фаворитом шведську команду. Наприклад, компанія «Фаворит Спорт» ставки на перемогу АІКа приймає з коефіцієнтом 1,53, на нічию — 3,95, на перемогу номінальних господарів — 6,90.

У прямій трансляції поєдинок «Ворскла» — АІК, починаючи з 21:00, можна буде подивитися на Youtube-каналах ФК «Ворскла» та Espreso.TV .

Ліга конференцій. Другий відбірний раунд. Перший матч

21 липня (четвер)

«Ворскла» — АІК 21:00 ФК «Ворскла» у Youtube, Espreso.TV у Youtube

До речі, команди вже дізналися своїх потенційних суперників у третьому кваліфікаційному раунді. За підсумками жеребкування, найсильніший у парі «Ворскла» — АІК зіграє з переможцем пари «Валмієра» (Латвія) — «Шкендія» (Північна Македонія). Поєдинки цієї стадії пройдуть 4 та 11 серпня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Фенербахче».

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