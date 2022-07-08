Як виростити айстри: поради буковинської квітникарки

Барвистість айстр, назва яких перекладається з давньогрецької як «зірка», вражає. Вони бувають рожеві, бузкові, кремові, білі… А композиція з різноколірних айстр завжди створює особливий настрій. У багатьох ці квіти асоціюються із Днем знань — 1 вересня. Адже цього дня багато хто з дітей йде до школи з букетами айстр. Секретами вирощування айстр із «ФАКТАМИ» поділилася буковинська квітникарка Тетяна Кравченко, яка раніше розповіла, як виростити чорнобривці та петунію.

«Прекрасний тандем — айстри та чорнобривці. Це дуже гарна композиція»

— Зараз ще можна посіяти айстри, вони розцвітуть місяці за два, — каже Тетяна Кравченко. — Важливо щовечора поливати протягом двох тижнів, щоб насіння прокинулося та зійшло. Влітку сонце пече, земля швидко висихає і пробитися крізь неї паростку складно. Але, з іншого боку, влітку все сходить швидше, оскільки світловий день довгий. Айстра дуже любить сонце.

— Яким добривам віддати перевагу?

— Удобрювати айстри не треба. Вони невибагливі, так що з ними жодного клопоту. Цю квітку можуть вирощувати навіть діти.

Удобрювати айстри, за словами Тетяни Кравченко, немає потреби

— З якими квітами на клумбі айстри дружать, а з якими рослинами ні?

— Для айстри важливо, щоб квіти, що ростуть поруч, не були вищими за неї та не заглушували. Прекрасний, наприклад, тандем — айстри та чорнобривці. Це дуже гарна композиція. Взагалі, я дуже люблю айстри за їхню багату палітру кольорів. На одній клумбі можна побачити понад двадцять відтінків. Це така краса! Побачивши у мене таке поле айстр, люди часто запитують: «А чи можна тут сфотографуватися?» І я рада, що мої квіти викликають такі позитивні емоції в оточуючих.

— Які айстри ваші улюблені?

— У мене на клумбі ростуть шикарні помпонні айстри, квітка яких сягає 12 сантиметрів у діаметрі. Їх потрібно підв'язувати, тому що квітка дуже важка. Зазвичай діаметр — 5−6 сантиметрів. Помпонні айстри нагадують розкішні хризантеми.

«Айстри люблять простір. Якщо він є, то потішать вас пишним цвітінням»

— Багато хто вважає за краще вирощувати квіти, купивши саджанець. Менше клопоту, та й результат швидше. Як правильно вибрати саджанець?

— Зверніть увагу на кореневу систему. Вона має бути добре розвинена. І, звичайно, має бути розвинена зелена крона.

— Чи має сенс купувати саджанець, на якому немає квітів? Продавці запевняють: купуйте, не бійтеся — обов'язково розквітне.

— Думаю, розквітне. Вегетаційний період айстри від сходів — 65 днів. Можливо, саджанець, про який ви говорите, наприклад, тридцятиденний. Потрібно почекати — і квіти з'являться.

Айстри люблять сонце

— На якій відстані одна від одної краще садити айстри?

— 20 сантиметрів — оптимальна відстань. Така ж має бути між рядами. Айстри люблять простір. Місце потрібне для кореня та для крони. Якщо воно є, айстри обов'язково порадують вас пишним цвітінням.

— Чи можна виростити айстри у квартирі?

— Ні. Айстри люблять сонце. А ось на відкритому балконі цвістимуть — і це так гарно.

Раніше як вирощувати хризантеми та доглядати їх, розповідала квітникарка Ніна Щербій.

Фото Тетяни Кравченко

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