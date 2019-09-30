Деньги

Пятикопеечным монетам осталось "жить" один день: с 1 октября монеты мелких номиналов выводятся из обращения

С 1 октября 2019 года мелкие монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

НБУ начнет изымать эти монеты из наличного оборота.

Как сообщали «ФАКТЫ», до 18 октября 2019 года все юридические лица, филиалы банков и физические лица — предприниматели должны сдать остатки монет номиналом 1, 2 и 5 копеек для зачисления на счета.

Согласно постановлению НБУ, еще в течение трех лет граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек на монеты и банкноты других номиналов:

в течение первого года с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2020 года включительно — во всех отделениях украинских банков;

в течение трех лет с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2022 года включительно — в Национальном банке и уполномоченных банках («Ощадбанк», «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль»).

Напомним, с 25 октября Национальный банк введет в обращение банкноту нового высокого номинала — 1000 гривен. На лицевой стороне купюры в 1000 гривен размещен портрет украинского ученого и философа Владимира Вернадского. На оборотной стороне — изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины. По размеру и цвету 1000-гривневая купюра заметно отличается от других находящихся в обращении банкнот. Размер 1000-гривневой купюры — 75×160 мм. Основной цвет — голубой

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