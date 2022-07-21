І обов'язково трохи коньяку: легкий рецепт домашнього пломбіру від Володимира Ярославського
Ресторатор та суддя «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який часто ділиться цікавими рецептами, запропонував своїм шанувальникам приготувати морозиво.
«Легкий рецепт, який обов'язково потрібно приготувати влітку. Смачне натуральне морозиво, яке довго тримає текстуру в морозильній камері — чистий домашній пломбір. Вам точно сподобається!» — пише Ярославський.
Продукти:
⠀ На скляну форму 1,5 л знадобиться:
⠀ 7 жовтків;
100 г цукру;
20 г коньяку;
350 г вершків 30−35% жирності.
Додатково можна використовувати свіжі ягоди, горіхи, шоколад
Приготування:
⠀У скляну або металеву миску додати цукор та жовтки. Розмішати віночком та поставити на водяну баню на середній вогонь, інтенсивно помішуючи. ⠀
Суміш довести до гарячого стану, щоб вона стала щільною та цукор повністю розчинився. Постійно інтенсивно помішувати.
Наприкінці додати трохи коньяку — для кращого смаку.
Готову суміш відставити трохи охолонути, накривши харчовою плівкою. ⠀
Окремо збити на середніх обертах охолоджені вершки так, щоб вийшла не дуже щільна піна. Для кращого результату краще, щоб вони постояли у холодильнику 24 години.
Далі акуратно віночком або кондитерською лопаткою змішати кімнатної температури вже збиті жовтки з холодними вершками.
Форму для морозива застелити одноразовою плівкою. Перелити суміш та відправити у морозилку на 6−8 годин або на ніч. ⠀
Після заморозки витягти морозиво з форми.
За бажанням можна подавати з ягодами або розтопленим шоколадом, подрібненими горішками. Горіхи краще підсмажити наперед.
Раніше «ФАКТИ» ділилися рецептом морозива зі шматочками печива, а також рецептом найпопулярнішого кавового десерту у світі — Афогато.
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