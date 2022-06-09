«Кава з морозивом афогато»: порадуйте себе смакотою та зарядіться бадьорістю
Афогато — це найпопулярніший кавовий десерт у світі. Родом він з Італії — країни, в якій придумали два гастрономічних шедеври: еспресо та джелато, а потім вирішили їх об'єднати в одній страві. Рецептом поділилася дієтологиня Катерина Євтушенко, яка дозволяє цей десерт з кавою навіть для тих, хто худне. Але не частіше, ніж раз на тиждень.
Інгредієнти:
1 кулька пломбіру;
50 мл еспресо;
10 г тертого шоколаду.
Приготування
Перед приготуванням помістіть креманку або стакан для подачі на 20 хвилин в морозильну камеру. Це потрібно, щоб кулька пломбіру не розтанула від гарячого еспресо до того, як ви скуштуєте десерт.
Натріть на дрібній тертці темний шоколад. Дістаньте з морозилки морозиво й дайте постояти пару хвилин при кімнатній температурі, щоб воно стало м'якшим. Сформуйте кульки з пломбіру та викладіть в охолоджену креманку. Зваріть міцний еспресо. Полийте пломбір гарячим еспресо, зверху посипте тертим шоколадом. Щоб смак десерту став пікантний, додайте столову ложку рому, лікеру «Бейліс» або «Амаретто».
Рецептом іншого смаколика — домашнього пирога з маковою начинкою, який можна спекти лише за 40 хвилин, поділилася фудблогерка Людмила Борщ.
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