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«Кава з морозивом афогато»: порадуйте себе смакотою та зарядіться бадьорістю

13:40 9 червня 2022
кава з морозивом

Афогато — це найпопулярніший кавовий десерт у світі. Родом він з Італії — країни, в якій придумали два гастрономічних шедеври: еспресо та джелато, а потім вирішили їх об'єднати в одній страві. Рецептом поділилася дієтологиня Катерина Євтушенко, яка дозволяє цей десерт з кавою навіть для тих, хто худне. Але не частіше, ніж раз на тиждень.

Інгредієнти:

1 кулька пломбіру;

50 мл еспресо;

10 г тертого шоколаду.

Приготування

Перед приготуванням помістіть креманку або стакан для подачі на 20 хвилин в морозильну камеру. Це потрібно, щоб кулька пломбіру не розтанула від гарячого еспресо до того, як ви скуштуєте десерт.

Натріть на дрібній тертці темний шоколад. Дістаньте з морозилки морозиво й дайте постояти пару хвилин при кімнатній температурі, щоб воно стало м'якшим. Сформуйте кульки з пломбіру та викладіть в охолоджену креманку. Зваріть міцний еспресо. Полийте пломбір гарячим еспресо, зверху посипте тертим шоколадом. Щоб смак десерту став пікантний, додайте столову ложку рому, лікеру «Бейліс» або «Амаретто».

Рецептом іншого смаколика — домашнього пирога з маковою начинкою, який можна спекти лише за 40 хвилин, поділилася фудблогерка Людмила Борщ.

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