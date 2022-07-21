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Суспільство та люди

«Приведе до катастрофи»: волонтери забили на сполох у зв'язку з валютними нововведеннями Нацбанку

17:20 21 липня 2022
гривні

Рішення Нацбанку про девальвацію гривні та обмеження на розрахунки за кордоном з використанням гривневих платіжних карток ставить під загрозу існування в Україні волонтерського руху. Так вважає активіст Сергій Стерненко.

На його думку, ЗСУ можуть залишитися без приладів нічного бачення та іншого обладнання, яке коштує понад 100 тисяч гривень. Це обладнання закуповується переважно за кордоном.

«Оскільки вартість того ж 1 ПНБ PVS14 становить понад 100 тисяч грн або коптери Dji Mavic 3 fly more combo коштують за 1 близько 100 тисяч грн (або Matrice 300 з камерою коштує понад 1 мільйон), то придбати їх буде майже неможливо», — пише Стерненко.

Активіст вважає, що і фонди, які допомагають армії, не зможуть купувати товари Dji, оскільки є заборона від самої компанії на постачання продукції в Україну.

Він упевнений, що волонтери шукатимуть способи обійти заборону. Але для них НБУ міг би зробити виняток. Інакше заборони призведуть до проблем у забезпеченні армії.

«Закликаю НБУ переглянути у найкоротші терміни це рішення та не створювати перешкод для посилення обороноздатності країни», — резюмує активіст.

Нагадаємо, в Україні дуже розвинений волонтерський рух. Армії допомагають багато відомих українців.

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