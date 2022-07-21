Цибуля — найкращий друг: що можна і що небажано садити на ділянці поряд із морквою

Городникам, які вирощують на дачах моркву, потрібно не тільки правильно поливати та підгодовувати її, але й звертати увагу на те, поряд із якими культурами її краще висаджувати.

Як стверджують автори «Дачних порад», якщо поруч посадити цибулю та моркву, то ці рослини будуть дуже корисні одна одній. Цибуля відлякуватиме морквяних мух, а морква — цибульних мух та метеликів.

Садити ці культури потрібно не одночасно: спочатку сіють моркву, а цибулю — у міжряддях за кілька тижнів. В ідеалі цибуля та морква повинні рости через один-два рядки.

Відмінно уживається з морквою буряк, часник, салат, шавлія, редиска, шпинат, а також бобові культури.

А ось селеру краще поруч не садити — вона приваблюватиме мух. Також не радять висаджувати поруч кріп, фенхель, петрушку та капусту.

Досвідчені городники стверджують, що для формування коренеплодів моркви потрібна достатня кількість макро та мікроелементів — калію, фосфору, магнію. А азот у великих кількостях шкодить урожаю: морква нарощує могутнє бадилля, а коренеплоди залишаються дрібними.

Фото Pixabay

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