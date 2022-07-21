36.90 / 38.34 37.16 / 38.87
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Не забудьте пригостити справжніх «друзів»: рецепт улюбленого салату Дженніфер Еністон — зірки культового серіалу

18:49 21 липня 2022
салат

Актриса Дженніфер Еністон, зірка серіалу «Друзі» — затята прихильниця правильного харчування. Тому вона має такий чудовий вигляд та міцне здоров'я.

Еністон любить салати, найулюбленіший її салат з булгуром. Як пише shuba, салат супроводжував актрису, протягом усіх зйомок «Друзів» і не зміг їй набриднути.

Страва дуже збалансована — «розумні» вуглеводи, легкий білок, корисні жири та багато зелені.

У складі салату булгур, свіжі огірки, петрушка, м'ята, червона цибуля, трохи фети, фісташки (несолені) та кілька крапель соку лимона.

Конкретних пропорцій немає.

Булгур потрібно добре промити, залити окропом та залишити на 10−15 хвилин. Крупа збільшиться вдвічі. Додати трохи вершкового масла або оливкової олії.

Нут (за бажанням) можна відварити чи купити консервований.

Зелень має бути свіжою та соковитою.

Заправити салат можна будь-якою олією.

Раніше рецепт турецького салату з булгуром запропонував ведучий Григорій Герман. А дієтолог Катерина Черкаська розповіла, як приготувати корисний сніданок з булгуром.

115

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

бур&#39;яни

Трохи оцту та гасу — й забудете про бур’яни на городі

Двом категоріям пенсіонерів збільшать суму виплат: хто може сподіватися на зростання пенсій

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Руслана Писанка

Пішла за братом і мамою: Руслана Писанка приховувала своє горе

Літні чоловіки

Для українських пенсіонерів у 2023 році запровадять поняття «базового доходу»: як це вплине на розмір пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.