Актриса Дженніфер Еністон, зірка серіалу «Друзі» — затята прихильниця правильного харчування. Тому вона має такий чудовий вигляд та міцне здоров'я.

Еністон любить салати, найулюбленіший її салат з булгуром. Як пише shuba, салат супроводжував актрису, протягом усіх зйомок «Друзів» і не зміг їй набриднути.

Страва дуже збалансована — «розумні» вуглеводи, легкий білок, корисні жири та багато зелені.



У складі салату булгур, свіжі огірки, петрушка, м'ята, червона цибуля, трохи фети, фісташки (несолені) та кілька крапель соку лимона.



Конкретних пропорцій немає.



Булгур потрібно добре промити, залити окропом та залишити на 10−15 хвилин. Крупа збільшиться вдвічі. Додати трохи вершкового масла або оливкової олії.

Нут (за бажанням) можна відварити чи купити консервований.

Зелень має бути свіжою та соковитою.

Заправити салат можна будь-якою олією.



Раніше рецепт турецького салату з булгуром запропонував ведучий Григорій Герман. А дієтолог Катерина Черкаська розповіла, як приготувати корисний сніданок з булгуром.

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