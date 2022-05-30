«Боул з кус-кусом, шпинатом та фетою»: смачно та неймовірно корисно для тих, хто худне
Простий та легкий рецепт смачного сніданку. Якщо набридла звичайна каша на сніданок, спробуйте приготувати її по-іншому, наприклад, приготуйте боул. Рецептом поділилась дієтологиня Катерина Черкаська. Замість кус-кусу можна використати будь-яку крупу, яка вам смакує, — гречану, вівсяну, пшоняну, булгур.
Інгредієнти
Кус-кус — 40 г
Шпинат — 40 г
Помідор — 70 г
Сир фета — 30 г
Йогурт густий — 1 ч. л.
Сир м’який — 1 ч. л.
Насіння будь-яке — 1 ч. л.
Зелень та спеції — до смаку
Приготування
Заливаємо окропом кус-кус, додаємо улюблені спеції, перемішуємо та залишаємо на 5−7 хв.
На гарячій сковорідці, змащеній олією, починаємо обсмажувати шпинат, додаємо улюблені спеції, йогурт і м’який сир. Тушкуємо шпинат 3−5 хв. Помідори та сир фета нарізаємо кубиком. На кус-кус викладаємо шпинат, помідори та сир, посипаємо насінням та улюбленою зеленню.
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