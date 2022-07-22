Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину: загинув мирний житель

На Дніпропетровщині розпочато кримінальні провадження за фактами нічних артилерійських обстрілів території міста Нікополь, внаслідок якого загинув один з мешканців, а восьмеро отримали поранення.

За даними слідства, 22 липня 2022 року військовослужбовці країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових кварталах, також пошкодивши залізничну колію, 25 житлових будинків, автомобілі містян та річний порт міста.

Пошкоджена залізнична колія

Мешканці будинку отримали поранення

Через деякий час військові злочинці, використовуючи артилерійську зброю, обстріляли ще й село Вишневе Синельниківського району, пошкодивши інфраструктуру кінного заводу.

«Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні», — заявляють у прокуратурі.

Досудове розслідування відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, раніше в районі Кривого Рога танк зс рф почав прицільно обстрілювати комбайни, що працювали в полі, на щастя, комбайнерам вдалося врятуватися.

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