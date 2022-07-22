Виїзд за кордон багатодітного батька під час війни: відповіді на 3 найпоширеніші запитання українських біженців

Адвокатка Анна Гаро постійно отримує ті чи інші запитання щодо прав та обов’язків біженців з України. То ж вирішила дати відповіді на найпоширеніші.

— Якщо мати та діти виїжджають за кордон по біометриці, як відраховувати 90 днів перебування за кордоном?

— Безвізовий режим дозволяє короткотермінове перебування в державах-членах ЄС (за винятком Великої Британії та Ірландії) та інших державах — учасницях Шенгенської угоди до 90 днів протягом 180 днів. Тобто ви можете перебувати на території країн — учасниць Шенгенської угоди до 90 днів протягом 180-денного проміжку часу. При застосуванні цього правила необхідно врахувати: день в’їзду вважається першим днем перебування на шенгенській території; день виїзду вважається останнім днем перебування на шенгенській території; Відсутність у країнах Шенгенської зони безперервно протягом 90 днів дозволяє нове перебування до 90 днів. Перевірити сукупний строк перебування в ЄС можна за допомогою калькулятора терміну перебування за посиланням https://bit.ly/3RK6ceE.

— Чи повинен багатодітний батько, перетинаючи кордон, мати в авто всіх трьох дітей на кордоні? Якщо одна дитина вже виїхала за кордон?

— Відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Ті ж чоловіки віком 18−60 років та жінки-військовослужбовці, на яких поширюється дія статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», можуть виїздити за межі України при пред'явленні певних документів. Зокрема, чоловіки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, можуть виїздити за межі території України, пред"явивши такі документи: свідоцтва про народження дітей (трьох і більше) / медичне свідоцтво про народження за формою № 103/о, свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей (трьох і більше) або рішення суду про розлучення та визначення місця проживання дітей з батьком або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти, та участь другого з батьків у їх вихованні, посвідчення батьків багатодітної сім'ї. Тобто фізична присутність усіх дітей під час перетину кордону військовозобов"язаним чоловіком не потрібна.

— Як діяти, коли нотаріус, що зареєстрував спадкову справу, евакуювався?

— Ви можете подати заяву про прийняття спадщини будь-якому іншому нотаріусу, який зараз працює, в межах України.

Раніше Анна Гаро розповіла, які майнові права мають члени сім’ї військовослужбовця у разі його загибелі.

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