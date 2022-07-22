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Спорт

«Шахтар» за мільйони продав зіркового легіонера до Італії: перші фото бразильця у новій формі

17:55 22 липня 2022
Додо

Донецький «Шахтар», який підписав контракти з хорватом Невеном Джурасеком та українським півзахисником Андрієм Тотовицьким, розпрощався ще з одним легіонером. Бразильський захисник гірників Додо перейшов до італійської «Фіорентини», уклавши угоду до літа 2027 року, повідомляє офіційний сайт «фіалок». Команда з Флоренції, яка посіла у минулому розіграші серії А сьоме місце, вже презентувала 23-річного новачка громадськості.

Подробиці угоди не повідомляються, але раніше була інформація, що «Шахтар» отримає за Додо 14,5 мільйона євро плюс 3,5 мільйона у вигляді можливих бонусів. Зарплата бразильця у «Фіорентині» складе півтора мільйони євро на рік.

Як відомо, донеччани наприкінці 2017 року придбали бразильця у «Курітіби» за 2 млн євро. За роки виступів за «Шахтар» (з перервою на оренду до португальської «Віторії Гімарайнш») захисник провів 97 матчів, забив п'ять м'ячів і зробив 17 гольових передач, ставши дворазовим чемпіоном України, а також вигравши Кубок і Суперкубок країни.

Нагадаємо, що в ці дні «Шахтар», який стартує в Лізі чемпіонів відразу в груповому турнірі (жеребкування — 25 серпня), перебуває на тренувальному зборі в Нідерландах. На 22 липня у підопічних Йовічевіча заплановано спаринг з «Фортуною» (Сіттард), на 26-е — з амстердамським «Аяксом», а на 29-е — з «Утрехтом». Крім того, донеччани 7 серпня зіграють у Римі з тріумфатором Ліги конференцій «Ромою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що хорват Ігор Йовічевіч став сьомим в історії головним тренером «Шахтаря» з далекого зарубіжжя.

Фото ФК «Фіорентина»

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