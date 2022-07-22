Працюватимуть у чотири зміни: Жданов розповів, як поставки HIMARS Україні рятують економіку США

Розв'язана росією війна проти України дала стрибок для розвитку військово-промислового комплексу США, які допомагають нашій країні озброєнням.



Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону заявив український військовий експерт полковник запасу Олег Жданов.



«Сполучені Штати на сьогодні розкручують свій військово-промисловий комплекс. Причому на промислові обсяги. До речі, за останній тиждень, за даними їхньої статистики, у них пішло падіння безробіття і пішло зростання кількості робочих місць… Війна — завжди поштовх для економіки», — зазначив Жданов.



На думку військового експерта, зараз економіка США намагається «перетравити» грошову масу, надруковану під час локдаунів через коронавірус.



«Їх можна як переварити? Треба запустити економіку. Як запустити економіку? „Давайте продамо комусь зброю“. А ще наша війна зараз зробить рекламу таким системам залпового вогню, як HIMARS та М777, — там заводи працюватимуть у чотири зміни. І вони на кінець року вийдуть з добрими показниками», — пояснив експерт.



Нагадаємо, точними ударами американських HIMARS українські військові знищили значну кількість складів та військових баз російських окупантів.



На думку експертів, найближчим часом HIMARS, швидше за все, будуть залучені для знищення російських систем протиповітряної оборони, які розміщені на тимчасово окупованих територіях.

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