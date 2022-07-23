Понад тисячу рашистів потрапили в котел на Херсонщині, якщо не здадуться — будуть знищені, — Арестович

На Харківському напрямку, де напередодні ворог штурмовими діями безрезультатно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи — Питомник, російські військови до активних дій не вдавалися, як і на Слов’янському напрямку.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформуючи про ситуацію на фронті станом на ранок суботи, 23 липня — початок 150-ї доби спротиву широкомасштабної російської агресії. На вищевказаних напрямках ворог продовжував обстріли низки населенних пунктів.

А на Краматорському напрямку ЗСУ успішно відбили штурм противника в напрямку Верхньокам’янського та Сіверська.

Також ворог в чергове зазнав втрат и відійшов на Бахмутському напрямку, де росіяни намагалися здійснювати штурмові дії у напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС.

Як повідомляють в оперативному командуванні «Південь», українська авіація нанесла чотири удари по двом ворожим опорним пунктам на Херсонщині та по скупченню сили та техніки противника на Миколаївщині.

«Зафіксовано втрати ворога у кількості 93 рашистів, реактивної системи залпового вогню „Град“, 3 БТР-82, двох самохідних потужних гармати „Піон“, 6 одиниць автотехніки та складу з боєприпасами. Остаточні втрати ворога дорозвідуються», — йдеться у повідомленні.

Тим часом радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі «Фейгін-lіve» повідомив, що в районі села Високопілля Херсонської області в оточення попали понад тисячу російськиї військових, які марно просили про «зелений коридор».

«Там, по суті, повторення „Іловайська“ для російських військ. Не дві тисячі, але понад тисячу. Вони перебувають в оточенні тактичному… Була спроба прориву, але її зупинили вогнем. Російське командування деморалізоване тим, що відбувається в Херсонській області», — зазначив Арестович та додав, що «є велика спокуса поховати їх усіх у цьому котлі», але ЗСУ воюють не так, як окупанти.

Росіянам пропонують зтатися та здати озброєння і техніку. «Це війна і цацкатися ніхто не буде — ми не надамо коридор і, якщо вони не захочуть здатися, їх буде знищено», — додав він.

А в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляють, що ворог продовжує спроби формувати проросійські настрої на захоплених територіяї. Так, на Херсонщині створюються відповідні молодіжні громадські організації, а до Херсону прибули 250 викладачів з рф.

Аналітики в чергове заявили про наміри Кремля «легалізувати» оккупацію захопленої частини Харківщини, про що свідчать підписання «угод» місцевими колаборантами та «владою «ДНР», але додають, що ймовірність захоплення рф значної частини регіону залишається обмеженою.

Раніше у ISW заявляли, що росіяни не мають сил, щоб взяти Слов'янськ і Бахмут, а також утримувати захоплені території на півдні України.

Фото Генштаба ЗСУ

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