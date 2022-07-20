Пенсії не платитимуть: у ПФУ розповіли, хто втратить право отримувати виплати під час війни

Попри тяжкість ситуації, у ПФУ ухвалили рішення призупиняти виплати пенсіонерам, яким надано статус зниклих безвісти за особливих обставин. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.



Статус зниклої безвісти особи встановлюється з моменту подання заяви про зникнення людини та внесення про неї відомостей до відповідного реєстру.



Якщо людина знайдеться, то відновлять виплату пенсії. Для цього потрібно особисто звернутись до Пенсійного фонду.



Згідно з законом, зниклою безвісти вважається людина, щодо якої протягом певного часу немає відомостей про її місцеперебування.



У фонді також нагадали, що у зв'язку з повномасштабною війною та масовим переміщенням українців усередині країни чи за кордон, багато пенсіонерів не можуть вчасно отримати пенсії. Вони мають право отримати всі виплати, якщо звернуться до ПФУ не пізніше як за три роки.



Нагадаємо, українські пенсіонери мають право на один вид пенсії. За бажання вид соцвиплати можна змінити.

Раніше «ФАКТИ» писали, у яких випадках українцям не зарахують страховий стаж під час війни.

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