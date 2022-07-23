Розвідгрупи ворога знищено на Слов'янському та Бахмутському напрямках, штурм Вуглегірської ТЕС відбито, — Генштаб

На Бахмутському напрямку противник намагається створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут та вкотре, вже з різних напрямків, спробував штурмувати територію Вуглегірської ТЕС.

За даними Генштаба ЗСУ, спроби штурму були безуспішними — ворог з втратами відійшов.

Також росіяни за допомогою ДРГ намагалися виявити слабкі місця в обороні ЗСУ на напрямках Соледара та Покровського. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи були знешкоджені.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював із артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки та інших. Біля Богородичного силами розвідувальної групи намагався виявити слабкі місця в обороні наших військ. Ця ДРГ також була знешкоджена.

На Краматорському напрямку ворог штурмовими діями з різних напрямків намагався покращити тактичне положення у районі Верхньокам’янського. Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем, окупанти зі втратами відійшли.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність розвідки безпілотними літальними апаратами, тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення.

Також українські військові завдали нового ракетного удару по мосту на Херсонщині — пошкоджено дорожнє полотно єдиного мосту через річку Інгулець у смт Дар'ївка.

Раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомляв, що в районі села Високопілля Херсонської області в тактичне оточення потрапили понад тисячу російськиї військових, які марно просили про органзацію «зеленого коридору».

Фото Генштабу ЗСУ

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