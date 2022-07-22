Ворог не зміг просунутися на жодному з напрямків, всі його спроби штурму та переходу в атаку відбиті, — Генштаб ЗСУ

Попри шалені втрати в боях із захисниками України ворог вперто намагається штурмувати принаймні на Донбасі. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Краматорському напрямку під прикриттям ствольної та реактивної артилерії, а також авіації ворог намагався просунутися в напрямках Верхньокамʼянського та Івано-Дарʼївки. Проти наші воїни звели всі зусилля нанівець й окупанти відійшли.

Також протягом 149-ї доби протистояння російському воєнному вторгненню ворог прагнув просунутись в напрямку Покровського на Бахмутському напрямку, однак знову був відкинутий і відійшов. Таким же провалом закінчилася й чергова спроба встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.

На Приазов'ї наші захисники відбили ворожий штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне, відігнавши ворога на раніше зайняті позиції.

На Південнобузькому напрямку противник не припиняє спроб просуватися у напрямках Андріївки та Білогорівки, однак отримав жорстку відсіч та відійшов.

«Морально-психологічний стан окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та непокора офіцерам. Особовий склад ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України. Збільшується кількість солдатів, які вдаються до саботажу та навмисне виводять з ладу бойову техніку», — констатують українські військові.

Нагадаємо, в Україні констатували, що постачання потужної американської зброї Україні рятує не лише життя сотень українців, але й неабияк стимулює економіку самих США.

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