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Консервовані огірки можуть стати м'якими: прикрі помилки господинь (відео)

18:50 24 липня 2022
Консервовані огірки можуть стати м&#39;якими: прикрі помилки господинь (відео)

Консервовані овочеві заготовки на зиму не завжди виходять успішними. Наприклад, іноді при відкритті банки з маринованими огірками можна виявити, що замість смачних і хрустких зеленців усередині виявляються м'які плоди, які буквально розповзаються в руках.

Причин цього може бути кілька, пише інформаційний ресурс .

1. Так, дуже часто господині не приділяють належної уваги стерилізації. Пам'ятайте: щоб отримати смачні заготовки, тару та кришки слід ретельно перемити, а потім простерилізувати.

2. Ще одна поширена помилка полягає у порушенні герметичності. Вона виникає через кришки низької якості, несправного ключа або нещільну закрутку.

3. Нерідко причиною м'яких огірків є неправильно приготований маринад. Наприклад, у розсолі може не вистачати солі — зазвичай для літрової банки потрібно взяти 1,5 столової ложки солі — або оцту — у трилітрову ємність слід вливати по 70 г кислоти.

4. Багато господинь припускаються помилок і під час укладання огірків. Рідина має повністю покривати овочі. Для заготовок використовують плоди приблизно однакового розміру, щільно укладаючи в банки.

«Якщо ви простежите за дотриманням усіх перелічених пунктів, взимку на ваш стіл потраплять лише апетитні, а найголовніше — хрусткі огірочки», — резюмує автор статті.

Також користувачі мережі діляться ноу-хау маринування огірків.

«20 років марину огірки тільки так! Дуже смачні та хрусткі!» — пише автор одного з youtube-каналів.

Рецепт розсолу (на 1,5 літра води) від блогера досить простий:

  • 2 ст. ложки солі
  • 4 ст. ложки цукру
  • 6 столових ложок оцту 9%.

Сам процес показано на відео.

Нагадаємо, популярний блогер Лілія Цвіт закликає консервувати огірки разом із томатами та кабачками — так виходить незвичайне овочеве асорті.

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