Розкішний смак: взимку варення з аґрусу з фундуком стане улюбленим у вашій родині
Варення — одне з улюблених ласощів у холодну пору року. Існує багато оригінальних рецептів його приготування.
Автори сайту SHUBA пропонують рецепт варення з аґрусу з фундуком та запевняють, що саме воно стане улюбленими ласощами всієї родини довгими зимовими вечорами.
Продукти
Аґрус — 800 г
Цукор — 500 г
Фундук — 200 г
Приготування
Просмажити горіхи у духовці при 150С протягом 7−10 хвилин.
З аґрусу видалити хвостики та живці. Укласти у глибоку ємність, залити водою та залишити на 3−5 хвилин. Потім ретельно помити.
Аґрус пересипати у каструлю з товстим дном, додати цукор, добре розмішати і помістити на плиту.
Суміш довести до кипіння, проварити на повільному вогні 5−7 хвилин.
Фундук подрібнити до середньої фракції й додати до аґрусово-цукрової суміші. Варити ще 5−7 хвилин на слабкому вогні. Дати варенню повністю охолонути.
Варення знову закип'ятити і проварити протягом 10 хвилин, дати охолонути та повторити ще раз.
Розкласти варення по стерилізованих банках, перевернути шийкою вниз, укрити та залишити охолоджуватися у такому положенні.
Зберігати у прохолодному місці.
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