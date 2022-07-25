Розкішний смак: взимку варення з аґрусу з фундуком стане улюбленим у вашій родині

Варення — одне з улюблених ласощів у холодну пору року. Існує багато оригінальних рецептів його приготування.



Автори сайту SHUBA пропонують рецепт варення з аґрусу з фундуком та запевняють, що саме воно стане улюбленими ласощами всієї родини довгими зимовими вечорами.

Продукти

Аґрус — 800 г

Цукор — 500 г

Фундук — 200 г



Приготування



Просмажити горіхи у духовці при 150С протягом 7−10 хвилин.

З аґрусу видалити хвостики та живці. Укласти у глибоку ємність, залити водою та залишити на 3−5 хвилин. Потім ретельно помити.



Аґрус пересипати у каструлю з товстим дном, додати цукор, добре розмішати і помістити на плиту.

Суміш довести до кипіння, проварити на повільному вогні 5−7 хвилин.



Фундук подрібнити до середньої фракції й додати до аґрусово-цукрової суміші. Варити ще 5−7 хвилин на слабкому вогні. Дати варенню повністю охолонути.



Варення знову закип'ятити і проварити протягом 10 хвилин, дати охолонути та повторити ще раз.



Розкласти варення по стерилізованих банках, перевернути шийкою вниз, укрити та залишити охолоджуватися у такому положенні.

Зберігати у прохолодному місці.