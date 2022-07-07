В Україні вже у повному розпалі сезон заготовок на зиму. Полуниця, черешні, малина і, звичайно ж, вишні. Багато хто любить вишневе варення, ароматне, густе.

Автори сайту shuba пропонують приготувати вишні на сковороді без кісточок та вважають, що справжні ласуни оцінять цей рецепт.

Для варення підійдуть м'ясисті вишні, тоді його консистенція нагадуватиме щільне желе. Якщо ягоди водянисті та кислі — варення буде не менш смачним, але не таким густим.

«Варення з вишень цінується своїм багатогранним терпким смаком, воно смакує з чорним чаєм чи бутербродами, а ще у випічці. І навіть ті, хто ніколи не любив таку консервацію, будуть у захваті!» — пишуть автори.

Продукти на одну півлітрову банку:

вишні — 670 г

цукор — 0,5 л Приготування Вишні добре вимити та дати стекти воді. Банки та кришки простерилізувати. Дістати кісточки з вишень в одну банку 0,5 л та окремо наповнити ще одну банку 0,5 л лише на 1/3. Поставити суху сковороду чи сотейник на сильний вогонь та добре розігріти. Додати 0.5 л вишні без кісточок, помішувати доти, поки вишні не пустять сік на сильному вогні, близько 2 хвилин. Додати 1/3 банки 0.5 л вишень без кісточок і, перемішуючи, почекати, доки друга партія пустить сік, близько 1−2 хвилин. Додати цукор та добре перемішати. Довести до кипіння на сильному вогні. Потім зменшити вогонь до среднеслабого й залишити кипіти рівно 15 хвилин. Через 15 хвилин перекласти варення у банку й закатати.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати вишневе вино.

Фото depositphotos

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