26 липня 2022

У легендарній книзі «Шлях торгівлі» Ямагучі Тадао, розповідаючи про ставлення до роботи, наводить як приклад коротку притчу.

Якось учень запитав вчителя:

- Вчителю, підкажи, що робити: мені ніколи ні на що не вистачає часу! Я буквально розриваюся між кількома справами і в результаті не встигаю досить добре виконати жодну з них.

- І як часто це у тебе відбувається? — поцікавився вчитель.

- Мені здається, що набагато частіше, ніж у моїх колег, — відповів молодик.

- Скажи, а до туалету ти в цих випадках ходити встигаєш? — запитав учитель.

Учень здивувався:

- Ну так, звичайно. Але чому ти про це питаєш?

- А що буде, як не сходиш?

Учень зам'явся:

- Ну, як це «не сходиш»? Це ж потреба!

- Ага! — вигукнув учитель. — Отже, коли бажання є і воно справді сильне, ти час на нього таки знаходиш… Висновок напрошується сам собою — було б бажання.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.