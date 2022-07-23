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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1969
Скульптор: Fulgencio Garcia
Розмір: 48×33 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
У легендарній книзі «Шлях торгівлі» Ямагучі Тадао, розповідаючи про ставлення до роботи, наводить як приклад коротку притчу.
Якось учень запитав вчителя:
- Вчителю, підкажи, що робити: мені ніколи ні на що не вистачає часу! Я буквально розриваюся між кількома справами і в результаті не встигаю досить добре виконати жодну з них.
- І як часто це у тебе відбувається? — поцікавився вчитель.
- Мені здається, що набагато частіше, ніж у моїх колег, — відповів молодик.
- Скажи, а до туалету ти в цих випадках ходити встигаєш? — запитав учитель.
Учень здивувався:
- Ну так, звичайно. Але чому ти про це питаєш?
- А що буде, як не сходиш?
Учень зам'явся:
- Ну, як це «не сходиш»? Це ж потреба!
- Ага! — вигукнув учитель. — Отже, коли бажання є і воно справді сильне, ти час на нього таки знаходиш… Висновок напрошується сам собою — було б бажання.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 744 мм