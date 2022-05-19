Дефіцит продуктів через війну та їхня ціна: економіст пояснив, чому українці будуть змушені споживати неякісну їжу

9 із 10 українців опиняться за межею бідності, якщо війна росії проти України триватиме понад рік. Таку інформацію днями оприлюднили в ООН. За їхніми даними, росіяни вже завдали шкоди інфраструктурі України на 100 млрд доларів. Водночас в ООН попереджають, що реальна оцінка руйнувань може бути у 5−6 разів вищою. Дивлячись на ці вражаючі цифри, чимало українців, взявши останні запаси грошей, кинулися в магазини робити запас на випадок голоду. Закуповують наші споживачі передусім продукти тривалого зберігання: крупи, борошно, макарони тощо. Водночас директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин переконує, що голоду в Україні, як і дефіциту продуктів чи стрімкого зростання цін на них, не буде. Також в інтерв'ю «ФАКТАМ» експерт розповів, що якісні, відповідно, дорогі товари поступово зникнуть з полиць магазинів.

«Не думаю, що цьогоріч стрімко зростатимуть ціни на продукти — на 50−60%»

— Олеже, сьогодні ніхто не знає, коли завершиться війна. Це породжує чимало хвилювань серед людей. Багато хто вважає, що природній наслідок бойових дій — дефіцит продуктів харчування. На вашу думку, чи вистачає у нас харчів?

— Немає підстав для дефіциту продуктів: у нас надзвичайно великий їх надлишок.

— Цей надлишок з'явився через те, що ми фактично залишились «відрізаними» від морських портів?

— Залізниця може транспортувати хіба що 10% від нашого традиційного експорту. За великим рахунком, сьогодні не вивезено 20 млн тонн зерна торішнього врожаю. Це практично наша річна потреба на наступний рік. В Україні різко здешевшали олія, яйця, бо немає куди їх дівати. Змусити курку нести менше яєць — неможливо, зберігати їх тривалий час також нереально. Зерно може полежати пів року на елеваторі, а тримати олію 4 місяці не будете, оскільки вона прогіркне.

— Проте багато товарів все ж виросли в ціні, особливо ранні овочі. Звісно, на Херсонщині тривають бойові дії, тому фермери не змогли засадити поля. Скільки коштуватиме цьогорічна городина?

— Ранні овочі та фрукти — замінник минулого врожаю. Говорячи про дефіцит, вочевидь, це не той випадок. Дійсно, ми звикли, що приходить весна й на столі з'являються молода картопля, овочі та фрукти, але це не свідчить про зникнення тогорічного врожаю. У нас все є, проте ми любимо свіже: молоду картоплю, яка їхала з Херсонщини, Єгипту, Ізраїлю, парникові та турецькі помідори, капусту тощо. Тобто на ринку була дуже різноманітна пропозиція. З цим є певні проблеми. Хоча вже почався потік з відкритого ґрунту з центральної України. Через 15−20 днів у нас буде городина нового врожаю й ціни знижуватимуться. Власне, вже вартість молодої картоплі зменшилась. Ще 15 днів тому вона коштувала 70 грн за кілограм, а зараз її можна купити за 20 грн.

Те, що відбувалось щороку, ми спостерігаємо й нині. Не бачу якихось великих проблем, вони є в іншому.

— Йдеться про стрімке зниження платоспроможності українців?

— Треба розуміти, що ціна формується зі співвідношення попиту й пропозиції. Говорячи про попит, йдеться про платоспроможність людей, в яких суттєво впали доходи. Не думаю, що цьогоріч стрімко зростатимуть ціни на продукти — на 50−60%. Вважаю, ми матимемо інфляцію 20−25%, і не тому, що в нас не буде бажання продати дорожче, а тому що не матимемо можливості купити дорожче. В цьому є велика проблема, бо рівень доходів населення стрімко падає.

Ми вважаємо, що ціна — це ніби, хтось прийшов і просто так взяв і її намалював. Насправді ні, ми самі її формуємо, йдучи в магазин. Якщо продається щось, чого ми не маємо змоги купити, рітейл прибирає цей товар з полиць: або уцінить, або взагалі наступного разу не замовить. Ніхто не працюватиме у збиток. Тобто споживачі своїм гаманцем формують цінову пропозицію на ринку. Ще один важливий, хоча для декого й неприємний момент: є товари, які в принципі не можуть коштувати дешевше. Ніхто не продаватиме високоякісний м'ясний продукт за ціною ліверу. Якщо споживач не купує такі харчі, їх ніхто не замовлятиме. На полицях буде лівер, бо за нього люди здатні заплатити.

«Ми сидимо на кредитах, а економічний стан України достатньо серйозно погіршується»

— Звісно. дуже велике значення має те, як довго триватиме війна.

— Так. Кілька днів тому ми отримали інформаційну записку від Міжнародної організації праці, де зазначалось: на даний момент Україна втратила 4,8 млн робочих місць. Це приблизно 30% від загальної кількості по країні. Вони пишуть: якщо війна закінчиться максимум через 2−3 місяці, то Україна має шанс повернути до 3 млн робочих місць. У випадку продовження війни 4 місяці, пів року чи й довше, буде втрачено до 7 млн. Вже сьогодні попит на роботу суттєво переважає пропозицію. Це може скласти величезну проблему з двох точок зору.

Перше. Ми сидимо на кредитах, і економічний стан України достатньо серйозно погіршується, з точки зору падіння внутрішнього валового продукту.

Друге. Цікаве дослідження від наших демографів. Згідно з яким, коли людина перебуває у міграції понад 6 місяців, вона вже не повертається. За цей час біженець знаходить роботу, своє місце в соціумі, відправляє дитину в школу чи садочок. Також вступає у місцеве земляцтво, де отримує певний елемент соціальної самореалізації, вивчає мову на примітивному рівні, якого вистачає для працевлаштування. Все. Ми людину втратили як таку, що може долучитись до відновлення економіки України. Сьогодні у нас поїхало з країни 5,8 млн людей. Треба розуміти: якщо війна затягнеться на понад 6 місяців, біженці не повернуться. Тобто назад приїде максимум 7−8%. Йдеться про тих, хто не зміг самореалізуватись за кордоном. У цьому є величезна проблема: ми матимемо нестачу робочої сили для відновлення економіки. Це не жарти.

Тож говорячи про ціни, ми повинні розуміти: вони впираються у купівельну спроможність людини.

Наостанок. У нас змінюватиметься якісна структура споживчого кошика, безперечно, у гірший бік. Ніхто не вироблятиме високоякісні продукти, бо їх не зможуть купувати. Або ж її виготовлятимуть на експорт. У нас не буде голоду, дефіциту, але якісна структура представленого на полицях, гіршатиме. Торговельні мережі переорієнтовуватимуться на дешевший товар.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кабмін вирішив відпустити ціни на пальне, і очікується, що бензин буде дешевшим за дизель.

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