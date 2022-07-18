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Смачніше «Наполеона» та простіше «Медовика»: торт «Молочна дівчинка»: готується просто і дуже швидко

18:49 18 липня 2022
торт

Багато господинь воліють до свята не купувати торти в магазині, а пекти самостійно, користуючись вже відомими рецептами.

Торт «Молочна дівчинка» (його ще одна назва — «Торт для закоханих») вважається одним з найпопулярніших у світі.

Вважається, що він прийшов до нас від німецьких господинь та підкорив усіх своїм смаком, пише oksana_foodblogger.

Навіть ті господині, хто не дуже любить багатошарові торти, коли кожен корж треба випікати окремо, цінують цей торт за ніжність та просоченість! Адже кожен тоненький корж повністю просочується кремом і немає жодного ризику отримати на виході сухий торт, що іноді буває з тортами на основі, наприклад, класичного бісквіта. А продукти для нього потрібні найпростіші і напевно, знайдуться у кожному домі.



Для коржів знадобляться:
2 яйця
180 гр. пшеничного борошна
380 гр. згущеного молока
50 гр. вершкового масла
12 гр. розпушувача
дрібка солі

Для крему:
300 гр. жирних вершків (від 30%)
70 гр. цукрової пудри
340 гр. сирного сиру
чорниця, листя м'яти

Приготування :

Коржі

У яйця додати згущене молоко та збити віночком. Далі додати розпушувач, борошно і перемішати до однорідної маси.

У лист (30×40) на пергамент вилити половину тесту і рівномірно розподілити.

Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 7 хвилин.



З готового коржа акуратно зняти пергамент, обрізати краї нерівні і розділити на 2 частини.

Крем

Збити сир з цукровою пудрою, додати вершки та збити до загущення.

Зібрати торт, накладаючи один корж на інший і промазуючи їх кремом. Потім цим же кремом щедро покрити торт зверху та з боків.

Прикрашати на власний смак.

Поставити торт у холодильник для просочення.

Раніше «ФАКТИ» ділилися рецептом смачних оладок від Лізи Глинської.

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