Смачніше «Наполеона» та простіше «Медовика»: торт «Молочна дівчинка»: готується просто і дуже швидко

Багато господинь воліють до свята не купувати торти в магазині, а пекти самостійно, користуючись вже відомими рецептами.

Торт «Молочна дівчинка» (його ще одна назва — «Торт для закоханих») вважається одним з найпопулярніших у світі.



Вважається, що він прийшов до нас від німецьких господинь та підкорив усіх своїм смаком, пише oksana_foodblogger.



Навіть ті господині, хто не дуже любить багатошарові торти, коли кожен корж треба випікати окремо, цінують цей торт за ніжність та просоченість! Адже кожен тоненький корж повністю просочується кремом і немає жодного ризику отримати на виході сухий торт, що іноді буває з тортами на основі, наприклад, класичного бісквіта. А продукти для нього потрібні найпростіші і напевно, знайдуться у кожному домі.

Для коржів знадобляться:

2 яйця

180 гр. пшеничного борошна

380 гр. згущеного молока

50 гр. вершкового масла

12 гр. розпушувача

дрібка солі



Для крему:

300 гр. жирних вершків (від 30%)

70 гр. цукрової пудри

340 гр. сирного сиру

чорниця, листя м'яти



Приготування :



Коржі



У яйця додати згущене молоко та збити віночком. Далі додати розпушувач, борошно і перемішати до однорідної маси.



У лист (30×40) на пергамент вилити половину тесту і рівномірно розподілити.

Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 7 хвилин.

З готового коржа акуратно зняти пергамент, обрізати краї нерівні і розділити на 2 частини.

Крем



Збити сир з цукровою пудрою, додати вершки та збити до загущення.

Зібрати торт, накладаючи один корж на інший і промазуючи їх кремом. Потім цим же кремом щедро покрити торт зверху та з боків.

Прикрашати на власний смак.

Поставити торт у холодильник для просочення.



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