Смачніше «Наполеона» та простіше «Медовика»: торт «Молочна дівчинка»: готується просто і дуже швидко
Багато господинь воліють до свята не купувати торти в магазині, а пекти самостійно, користуючись вже відомими рецептами.
Торт «Молочна дівчинка» (його ще одна назва — «Торт для закоханих») вважається одним з найпопулярніших у світі.
Вважається, що він прийшов до нас від німецьких господинь та підкорив усіх своїм смаком, пише oksana_foodblogger.
Навіть ті господині, хто не дуже любить багатошарові торти, коли кожен корж треба випікати окремо, цінують цей торт за ніжність та просоченість! Адже кожен тоненький корж повністю просочується кремом і немає жодного ризику отримати на виході сухий торт, що іноді буває з тортами на основі, наприклад, класичного бісквіта. А продукти для нього потрібні найпростіші і напевно, знайдуться у кожному домі.
Для коржів знадобляться:
2 яйця
180 гр. пшеничного борошна
380 гр. згущеного молока
50 гр. вершкового масла
12 гр. розпушувача
дрібка солі
Для крему:
300 гр. жирних вершків (від 30%)
70 гр. цукрової пудри
340 гр. сирного сиру
чорниця, листя м'яти
Приготування :
Коржі
У яйця додати згущене молоко та збити віночком. Далі додати розпушувач, борошно і перемішати до однорідної маси.
У лист (30×40) на пергамент вилити половину тесту і рівномірно розподілити.
Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 7 хвилин.
З готового коржа акуратно зняти пергамент, обрізати краї нерівні і розділити на 2 частини.
Крем
Збити сир з цукровою пудрою, додати вершки та збити до загущення.
Зібрати торт, накладаючи один корж на інший і промазуючи їх кремом. Потім цим же кремом щедро покрити торт зверху та з боків.
Прикрашати на власний смак.
Поставити торт у холодильник для просочення.
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