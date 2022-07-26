Рецепт маринованих огірків «Французькі» від Лілії Цвіт: навряд чи ви куштували «закрутку» смачніше!

Популярна фудблогерка Лілія Цвіт, після овочевого асорті на зиму, розповіла, як приготувати огірки під назвою «Французькі».



За словами блогерки, огірки виходять «супер хрусткими», кисло-солодкими, помірно гострими. Особливого смаку заготівлі надає гірчиця.



«Рецепт вартий уваги! Спробуйте зробити бодай одну банку! Тим більше, що пропорція є саме на 1 банку, можна потроху собі закручувати щодня», — пише Лілія.



Продукти: огірки, лавровий лист, запашний перець горошком, гіркий перець, французька гірчиця, сіль, цукор, оцет.



Весь процес приготування блогерка показала на відео.

Раніше Лілія Цвіт запропонувала рецепт практичного «обіду-закрутки», який підійде всім, хто перебуває у польових умовах.

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