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Вибухове зростання томатів почнеться в липні: помідори божеволіють від такого харчування (відео)

12:03 24 липня 2022
Вибухове зростання томатів почнеться в липні: помідори божеволіють від такого харчування (відео)

Досвідчені городники знають, що підживлення томатам необхідне не лише на початку їх зростання, а й у стратегічно важливий період дозрівання плодів. До того ж, зовсім не обов'язково використовувати дорогі хімічні речовини — достатньо скористатися дешевим аптечним засобом, а саме йодом, радять блогери каналу Генеральський сад.

Він прискорить обмінні процеси та покращить засвоєння поживних речовин, що призведе до прискореного дозрівання великих плодів.

Більше того, автори рецепту обіцяють покращення смакових якостей вирощених помідорів.

Звичайно, можна скористатися спиртовим розчином йоду, але краще взяти його гліцериновий розчин (люголь) — на 5 літрів води береться лише чайна ложка препарату.

Отриманий розчин підливають під кожен кущ.

Детально про використання диво-засобу дивіться на відео.

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли, як застосовувати для підживлення помідорів та огірків звичайну соду.

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