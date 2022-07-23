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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1982
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 55×41 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Одного разу до вчителя прийшов молодий чоловік і попросив навчити його досягати успіху. Уважно вислухавши прохання, мудрець запропонував відвідувачеві залізти у бочку з водою та зануритися з головою. Коли той так і вчинив, вчитель почав щосили утримувати його голову під водою, щоб молодій людині не вдалося підвестися.
Нарешті, з величезними зусиллями юнакові, який ледь не захлинувся, вдалося встати та набрати повні груди повітря. Віддихавшися та прийшовши до тями, він з подивом подивився на вчителя.
- А тепер дай відповідь мені лише на одне запитання, — сказав мудрець. — Чого найбільше тобі хотілося, коли ти долав мій опір?
- Дихати! — вигукнув юнак.
- А може, чогось ще? — уточнив учитель.
- Ні, — рішуче заявив той. — Звичайно, нічого більше. Лише дихати.
- Ось це і є сила справжнього бажання. Якщо тобі вдасться так само думати про досягнення поставленої мети і всіляко до неї прагнути, тоді ти точно зможеш досягти успіху…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 743 мм