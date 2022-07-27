Меган Маркл та принц Гаррі ухвалили рішення щодо запрошення королеви Єлизавети II

У середу, 27 липня, стало відомо, що Меган Маркл та принц Гаррі не мають наміру залишати США до появи мемуарів, які написав герцог Сассекський. Книга має з'явитися у продажу приблизно наприкінці жовтня. Це означає, що Меган і Гаррі відхилили запрошення королеви Єлизавети II провести кілька тижнів разом з нею у замку Балморал у Шотландії.

Безумовно Її Величність буде засмучена відмовою онука та його дружини. Єлизавета дуже хотіла провести якомога більше часу у спокійних умовах зі своїми правнуками — трирічним Арчі та малятком Лілібет, якій у червні виповнився рік.

У Балморалі прислуга отримала розпорядження підготуватись до приймання гостей. Королева була впевнена, що Сассекси приїдуть.

Однак американське видання Page Six стверджує, що Меган та Гаррі ухвалили інше рішення. Цікаво, що джерело видання заявило — вони не полетять до Шотландії, бо офіційного запрошення не було!

Така позиція Сассексов доводить, що автор скандальної книги «Помста: Меган, Гаррі і війна в сім'ї Віндзор» Том Боуер правий, коли стверджує, що молодший син принца Чарльза та Діани «остаточно зрадить батька, Каміллу, Кембриджів і навіть саму королеву…»

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